Κόσμος

Μέση Ανατολή: Ισραήλ - ΗΠΑ - Αίγυπτος συμφώνησαν για εκεχειρία στη Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν αιγυπτιακές πηγές. Η Χαμάς δεν έχει σχετικές πληροφορίες.

-

Οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Ισραήλ συμφώνησαν στην επιβολή εκεχειρίας στη νότια Γάζα από σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), η οποία θα συμπέσει με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο, δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές.

Οι πηγές επεσήμαναν ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει αρκετές ώρες, αν και δεν διευκρίνισαν πόσες ακριβώς. Επίσης σημείωσαν ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν το πέρασμα της Ράφα να παραμείνει ανοικτό ως τις 17:00 (τοπική ώρα) σήμερα στο πλαίσιο μιας αρχικής επαναλειτουργίας του για μία ημέρα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε πως συμφωνήθηκε εκεχειρία στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Εκτός από τον Νετανιάχου, την εκεχειρία στη νότια Λωρίδα της Γάζας διέψευσε και η Χαμάς.

Από την πλευρά τους ο ισραηλινός στρατός και η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιστίνη - Αμπάς: Οι ενέργειες της Χαμάς δεν μας εκπροσωπούν

Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα

Χάρης Δούκας: Η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας