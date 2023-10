Παράξενα

Πέραμα - Γιάννης Λαγουδάκος: Ξανά δήμαρχος στον ίδιο δήμο μετά από 17 χρόνια

Ο επίμονος και αφοσιωμένος αυτοδιοικητικός είναι η απόλυτη επαλήθευση του ρητού "Ο επιμένων νικά".

Έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη για πρώτη φορά Δήμαρχος Περάματος Αττικής το 2002, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Από το 2006 μέχρι και το 2023 δε χειρίστηκε το “πηδάλιο” του Δήμου, παρέμεινε όμως πάντα πιστός στα αυτοδιοικητικά ζητήματα της πόλης του ως δημοτικός σύμβουλος. Και φέτος, επανεξελέγη πανηγυρικά.

Ο λόγος για το Γιάννη Λαγουδάκο, ο οποίος κάνει “come back” στο δημαρχιακό θώκο του Περάματος μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Η επιλογή του αυτή επιβεβαιώνει το ρητό ότι “ο επιμένων νικά”.

Ο Γιάννης Λαγουδάκος με οικογενειακή καταγωγή από τη Λακωνία, γεννήθηκε το 1971 στο Πέραμα, όπου μεγάλωσε και κατοικεί μόνιμα. Είναι πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία και εργάζεται ως μόνιμος ανώτερος δημόσιος υπάλληλος. Είναι άγαμος και άτεκνος. Στη θητεία του είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη με τις ενέργειές του να προβεί, αφ’ ενός σε απεργία πείνας και κατάληψη του 4ου νηπιαγωγείου Περάματος, διαμαρτυρόμενος για τη μεγάλη καθυστέρηση στην αποπεράτωση του νηπιαγωγείου, και αφ’ ετέρου σε «οδοφράγματα» με αίτημα να βρεθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα δυσοσμίας των βοθρολυμάτων της Ψυττάλειας.

