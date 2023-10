Η εκεχειρία στην νότια Γάζα διαψεύδεται

Κόσμος

Λίγο μετά την ανακοίνωση για εκεχειρία στη νότια Γάζα, η πληροφορία διαψεύστηκε.

Το Ισραήλ φάνηκε να διαψεύδει σήμερα ότι κηρύχθηκε εκεχειρία στη νότια Γάζα, μισή ώρα αφού πηγές από την Αίγυπτο επεσήμαναν τη σύναψη σχετικής συμφωνίας.

"Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκεχειρία και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με αντάλλαγμα την απομάκρυνση των αλλοδαπών", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο νωρίτερα δύο αιγυπτιακές πηγές είχαν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Ισραήλ συμφώνησαν στην κήρυξη εκεχειρίας στη νότια Γάζα από σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), η οποία θα συμπέσει με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο.

Οι πηγές είχαν επισημάνει ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει αρκετές ώρες, αν και δεν διευκρίνισαν πόσες ακριβώς. Επίσης είχαν σημειώσει ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν το πέρασμα της Ράφα να παραμείνει ανοικτό ως τις 17:00 (τοπική ώρα) σήμερα στο πλαίσιο μιας αρχικής επαναλειτουργίας του για μία ημέρα.

Ο Ιζάλ ελ Ρεσίκ, αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι δεν αληθεύουν οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου και πρόσθεσε ότι δεν κηρύχθηκε προσωρινή εκεχειρία.

Στη Ράφα, στα σύνορα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και του Σινά στην Αίγυπτο, βρίσκεται το μοναδικό χερσαίο πέρασμα από τον θύλακα προς μια περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters δείχνουν φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια από αιγυπτιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις να βρίσκονται στην πόλη αλ Αρίς στο Σινά σήμερα το πρωί αναμένοντας να λάβουν άδεια για το πολύωρο ταξίδι ως τη Ράφα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν συγκεντρώσει διάφορες χώρες και οργανώσεις για τη Λωρίδα της Γάζας έχει συγκεντρωθεί στην αλ Αρίς περιμένοντας τη σύναψη συμφωνίας για την είσοδο της βοήθειας στον θύλακα και την απομάκρυνση από αυτόν των ξένων πολιτών, κάτι το οποίο επετεύχθη όπως δήλωσε χθες Κυριακή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έπειτα από επίσκεψή του στο Κάιρο.

