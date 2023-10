Κόσμος

Μέση Ανατολή: το Ισραήλ εκκενώνει χωριά στα σύνορα με τον Λίβανο

Το Ισραήλ προχωρεί σε σχέδιο για την εκκένωση των χωριών που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο.

Το Ισραήλ ενεργοποίησε σχέδιο για την απομάκρυνση των κατοίκων 28 χωριών που βρίσκονται σε απόσταση έως δύο χιλιομέτρων κατά μήκος των βορείων συνόρων του με τον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός μετά τις εχθροπραξίες με την Χεζμπολάχ ενώ παράλληλα συνεχίζεται η κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα.

Σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και ο στρατός ανακοινώνουν "την εφαρμογή σχεδίου απομάκρυνσης από το βόρειο Ισραήλ των κατοίκων που ζουν σε τομέα δύο χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο προς καταλύματα που χρηματοδοτούνται από το κράτος".

Ένα από τα χωριά στο βόρειο Ισραήλ, η Στούλα, δέχθηκε πυραυλική επίθεση από τη σιιτική οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ χθες, Κυριακή. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σκοτώθηκε ένας άμαχος.

