Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Ποια είναι η θέση των δύο Ελλήνων τενιστών στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε αυτή την εβδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP, αφήνοντας πάλι στη δεύτερη θέση του κόσμου τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε μια ακόμη θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 11.045 βαθμοί Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.805 Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.355 Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 5.000 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.765 Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 4.605 Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 4.360 Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 3.685 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 3.460 Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.410