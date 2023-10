Κόσμος

Μέση Ανατολή: Νεκροί 11 παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι στην Γάζα

Ενδεκα παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στην Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό συνδικάτο των δημοσιογράφων.

Στην ανακοίνωση, το συνδικάτο με έδρα την Δυτική Οχθη, αναφέρει επίσης ότι «20 δημοσιογράφοι τραυματίσθηκαν από την ισραηλινή επίθεση» στην Γάζα.

Περί του 2.750 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιδρομές κατά του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με την Χαμάς που διοικεί την Γάζα.

