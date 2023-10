Αθλητικά

Ισπανία: Νεκρός εντοπίστηκε ο 18χρονος ποδοσφαιριστής που αγνοούνταν

Δραματικό τέλος δόθηκε στην υπόθεση του 18χρονου ποδοσφαιριστή της Κόρδοβα, που αγνοούνταν καθώς το άψυχο σώμα του βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ανάμεσα σε δύο βαγόνια ενός τρένου

Θλίψη στην Ισπανία και το ποδόσφαιρο της χώρας.

Λίγες ημέρες μετά την είδηση ότι ο 18χρονος ποδοσφαιριστής της Κόρδοβα, Άλβαρο Πριέτο, αγνοείται, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός.

Το άψυχο σώμα του βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ανάμεσα σε δύο βαγόνια ενός τρένου, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της Ιβηρικής χώρας.

?? COMUNICADO OFICIAL || Desde el Cordoba CF lamentamos informar de que nuestro jugador juvenil Alvaro Prieto ha sido finalmente encontrado sin vida.#DEP ??

??https://t.co/cIjMna0PVY pic.twitter.com/OdChqR0IxS — Cordoba CF (@CordobaCF_ofi) October 16, 2023

Μάλιστα ο εντοπισμός του εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς ένας ρεπόρτερ της ισπανικής τηλεόρασης κατέγραψε εικόνες ενός σώματος παγιδευμένου ανάμεσα στα βαγόνια ενός κινούμενου τρένου. Το θύμα φορούσε μπεζ παντελόνι και πράσινο πουκάμισο με την αστυνομία να προχωρά στην ταυτοποίηση από τις περιγραφές που είχαν γίνει.

