Γάζα: Τα αποθέματα των νοσοκομείων είναι για 24 ώρες

Δραματική προειδοποίηση από τον ΟΗΕ για τα νοσοκομεία της Γάζας, που ξεμένουν από προμήθειες, ενώ γεμίζουν με κόσμο.

Καθώς οι κάτοικοι στη Γάζα ετοιμάζονται για τη χερσαία επίθεση των Ισραηλινών, ύστερα από ημέρες σφοδρών αεροπορικών επιθέσεων και αποκλεισμού, ως απάντηση στην επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ο αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας Ασράφ αλ-Κίντρα διερωτάται πώς θα τα βγάλουν πέρα τα νοσοκομεία.

Οι γιατροί πασχίζουν να βοηθήσουν ένα ολοένα και αυξανόμενο αριθμό ασθενών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που τραυματίστηκαν στις αεροπορικές επιθέσεις, σε υπερπλήρη νοσοκομεία που βρίσκονται αντιμέτωπα με ελλείψεις φαρμάκων και καυσίμων λόγω του αποκλεισμού. Μόνο οι πιο σοβαρές περιπτώσεις καταλήγουν στα χειρουργεία διότι δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι, δήλωσαν γιατροί.

Τα αποθέματα καυσίμων σε όλα τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπεται πως θα διαρκέσουν για μόλις 24 ώρες ακόμη, προειδοποίησε σήμερα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

#UPDATE: A number of Palestinian kids were brutally murdered and dozens others were wounded in a bloody massacre that hit a home in Khan Younis in Gaza.#Gazagenocide #GazaUnderaAttack #Gaza_under_attack #??? #???_????? #???_???_?????_ pic.twitter.com/v7iiz2tU9M — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) October 16, 2023

Τουλάχιστον 2.750 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 9.700 τραυματίστηκαν από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Άλλοι 1.000 άνθρωποι αγνοούνται και εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο Κίντρα έκανε έκκληση στον κόσμο να μεταβεί στο νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο από τις 13 ιατρικές υποδομές του θύλακα, για αιμοδοσία.

«Εάν το νοσοκομείο σταματήσει να λειτουργεί, ολόκληρος ο κόσμος θα είναι υπεύθυνος για τις ζωές εκατοντάδων και χιλιάδων ασθενών που βασίζονται στα αποθέματά μας, ιδιαίτερα από το Σίφα», δήλωσε ο Κίντρα.

Το νοσοκομείο Σίφα εξυπηρετεί ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας αλλά πιο άμεσα τους περίπου 800.000 ανθρώπους που ζουν στην πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει τα πιο σφοδρά αεροπορικά πλήγματα που έχει πραγματοποιήσει ποτέ και αναμένεται να προχωρήσει σε χερσαία επίθεση στη Γάζα, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου με 2,3 εκατ. ανθρώπους.

Έχει δεσμευθεί να εξαφανίσει τη Χαμάς ως απάντηση στην επίθεση μαχητών της σε ισραηλινές πόλεις πριν από εννέα ημέρες, στην οποία οι μαχητές πυροβόλησαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά και πήραν ομήρους στην χειρότερη επίθεση σε βάρος αμάχων στην ιστορία της χώρας.

‘ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ’

Κάποιοι Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην πόλη της Γάζας αφού ο ισραηλινός στρατός τους προειδοποίησε να μετακινηθούν προς τα νότια.

Αλλά ορισμένοι δήλωσαν ότι κινδυνεύουν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα κατά τη μετακίνησή τους και άλλοι επιστρέφουν προς τα βόρεια λόγω ανασφάλειας και έλλειψης καταλύματος σε μια περιοχή που γεμίζει ολοένα και περισσότερο με κόσμο.

Ο ισραηλινός στρατός δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

#UPDATE: More than 50 were killed, most of them women and children, and dozens were injured since dawn today as a result of a series of Israeli air strikes targeting homes in various areas in the Gaza Strip.#Gazagenocide #GazaUnderaAttack #Gaza_under_attack #??? #???_????? pic.twitter.com/DJhcFfuggd — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) October 16, 2023

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δήλωσαν ότι η ισραηλινή βομβιστική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν η σφοδρότερη από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τα αντίποινα. Ο βομβαρδισμός ήταν ιδιαίτερα σφοδρός στην πόλη της Γάζας, με αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές γύρω από τα δύο βασικά νοσοκομεία της πόλης, δήλωσαν οι ίδιοι.

Ο Σαΐντ Αλ-Αμπντάλα βρίσκεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι νοσοκομείου, συνδεδεμένος με μηχάνημα αιμοκάθαρσης. Γλίτωσε από βομβαρδισμό στο σπίτι του στη Χαν Γιουνίς. «Κάνω αιμοκάθαρση, και αυτή η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη, υποφέρουμε πολύ. Δυσκολευόμαστε από τη μεταφορά και τις μετακινήσεις», δήλωσε.

«Και τώρα είμαστε σε πόλεμο, ο πόλεμος είναι καταστροφή και θάνατος και βασανιστήρια. Μας έδιωξαν από τα σπίτια μας και δεν είμαστε πλέον στα σπιτικά μας. Είναι τόσο δύσκολο».

Στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου τα ασθενοφόρα που μεταφέρουν θύματα συνεχίζουν να φθάνουν, οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα βρίσκονται αντιμέτωποι με την πιθανότητα τα μηχανήματα να σταματήσουν να λειτουργούν.

«Έχουμε 220 νεφροπαθείς. Τα μισά από τα μηχανήματα θα βγουν εκτός λειτουργίας σήμερα το βράδυ και δεν μπορούμε να προσφέρουμε αιμοκάθαρση σε όλους», δήλωσε ο γιατρός Μοχάμεντ Ζακαούτ. «Είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή».

Ο νεφροπαθής Ναχίντ Αλ-Χουζουντάρ που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μαζί με την οικογένειά του στην πόλη της Γάζας για τη Χαν Γιουνίς, δήλωσε ότι έκανε αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα αλλά έως τώρα δεν έχει κάνει καμία.

«Τα πόδια μου άρχισαν να πρήζονται, νιώθω να ασφυκτιώ, χρειάζομαι άμεσα αιμοκάθαρση», δήλωσε ο Χουζουντάρ στο Reuters καθώς περίμενε έξω από το τμήμα νεφρού στο νοσοκομείο της Χαν Γιουνίς, ενώ κατέφθαναν δεκάδες τραυματίες μαζί με τα άψυχα σώματα των νεκρών.

