“Ο Πρώτος από εμάς”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Η δραματική κομεντί του ΑΝΤ1 υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου, και να μας υπενθυμίσει πως κάποιες φορές η ζωή δεν ξεκινά μόνο μια φορά!

«O ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ», που προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1, είναι ένα ταξίδι στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής, μια νέα σύγχρονη σειρά γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, που υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου, και να μας υπενθυμίσει πως κάποιες φορές η ζωή δεν ξεκινά μόνο μια φορά!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 7 & 8

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 7

Ο Νικόλας χάνει αρκετά χρήματα και πίσω από αυτό κρύβεται ο λογιστής του, τον οποίο εμπιστευόταν για χρόνια. Ο Τάσος ενδιαφέρεται να μάθει αν η Έλσα έχει αγόρι. Η ερωτική ιστορία με την Έλενα και τον Νικόλα συνεχίζεται με τον Νικόλα, όμως, να μην δίνει περισσότερη σημασία. Δεν περιμένει όμως ότι η Έλενα θα έρθει απρόσκλητη στο σπίτι του τη στιγμή που εκείνος είναι με άλλη γυναίκα στο κρεβάτι. Ο Πέτρος καταλαβαίνει πως ο Αλέξης δεν είναι ένας απλός φίλος του πατέρα του και αποφασίζει να κάνει δύσκολη τη ζωή του Φίλιππου. Ο Στέφανος επισκέπτεται την Αθηνά, τη γιατρό του Άλκη, στο νοσοκομείο και γοητεύεται από την προσωπικότητά της. Ο Άλκης παραδέχεται στην Κάτια την αγάπη που νιώθει για εκείνη, όμως η άφιξη του Έβαν θα τους φέρει όλους σε δύσκολη θέση.

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου – Επεισόδιο 8

Η έκπληξη της Έλσας φέρνει την παρέα ακόμη πιο κοντά, στο τελευταίο βράδυ πριν την επέμβαση του Άλκη. Η Έλενα ξεσπάει με θυμό στον Νικόλα, αλλά ενόψει της εγχείρησης αποφασίζουν να κάνουν ανακωχή. Ο Έβαν ζητάει από τον Άλκη να παίξουν με ίσους όρους, ενώ η Σοφία ενδίδει σε κάτι εντελώς απαγορευμένο για εκείνη. Ο Φίλιππος μιλάει για πρώτη φορά στη Χριστίνα με απόλυτη ειλικρίνεια. Ο Άλκης ζητά από τη Θάλεια να προσέχει την Έλσα, ενώ παροτρύνει την Κάτια να συνεχίσει τη ζωή της, χωρίς αυτόν. Λίγο πριν μπει ο Άλκης στο χειρουργείο και μπροστά στον φόβο του θανάτου, θα έρθει αντιμέτωπος με μια μεγάλη συμφιλίωση.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

