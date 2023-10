Κόσμος

Ισραήλ σε Ζελένσκι: Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για επίσκεψη

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε να επισκεφθεί το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης, αλλά σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, η απάντηση ήταν αρνητική.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ισραήλ, ως ένδειξη αλληλεγγύης στο εβραϊκό κράτος, στον απόηχο της επίθεσης της Χαμάς, αλλά του ειπώθηκε από την ισραηλινή πλευρά ότι τώρα «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» για μια τέτοια επίσκεψη, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ζελένσκι έχει διατυπώσει ισχυρή στήριξη στο Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, λέγοντας ότι το Ισραήλ έχει το αναμφισβήτητο δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Το Ισραήλ έχει στηρίξει την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ωστόσο, το εβραϊκό κράτος δεν έχει προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

