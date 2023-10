Life

Τηλεθέαση - ANT1: Πρωτιά για “Καλημέρα Ελλάδα” και “Το Πρωινό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 "ψηφίζουν" οι τηλεθεατές για να ενημερωθούν και να ψυχαγωγηθούν.

-

Την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 προτίμησαν την εβδομάδα 9-13 Οκτωβρίου οι τηλεθεατές για να ενημερωθούν και να ψυχαγωγηθούν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Αναστασοπούλου τερμάτισαν πρώτοι, στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54, με το «Καλημέρα Ελλάδα» να καταγράφει ποσοστό τηλεθέασης 17% και να αφήνει πίσω τον ανταγωνισμό κατά 1,8 μονάδες. Μάλιστα, σε επιμέρους ανδρικό κοινό, η εκπομπή κατέγραψε 24,5%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 20,1%.

Πρωτιά και για τον Γιώργο Λιάγκα που υπερίσχυσε του ανταγωνισμού, στη ζώνη προβολής του τόσο στο γενικό σύνολο, με 3,6 μονάδες διαφορά και ποσοστό 18%, όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,7% και 0,9 μονάδα διαφορά από τον ανταγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι «Το Πρωινό» σημείωσε την υψηλότερη επίδοσή του σε επιμέρους ανδρικό κοινό, όπου το κοντέρ του άγγιξε το 23,4%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 17,1%.

Ειδήσεις σήμερα:

Δακτύλιος: Συμπληρωματικές πληροφορίες από την ΕΛΑΣ

Εκλογές - Δούκας: Με... βρώμικο γιόρτασε τη νίκη στον Δήμο Αθηναίων ο Ανδρουλάκης (εικόνες)

Μητσοτάκης για Μπελέρη: Nα ορκιστεί ο δήμαρχος Χειμάρρας