Πόλεμος στο Ισραήλ: Συνάντηση Δένδια - Σαπς

Επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο πραγματοποιεί ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στο Λονδίνο βρίσκεται σε επίσημη διήμερη επίσκεψη ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, όπου το μεσημέρι συναντήθηκε με τον Βρετανό ομόλογο του Γκραντ Σαπς στο υπουργείο 'Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Είχαμε μια μακρά συνομιλία καταρχήν για την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την εγκληματική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Κάναμε μια αμοιβαία ανάγνωση της σημερινής πραγματικότητας και επίσης συμφωνήσαμε για την διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων κατά την εξέλιξη αυτής της κατάστασης», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας στους Έλληνες ανταποκριτές.

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και την στενότερη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Επίσης, εκτενής συζήτηση έγινε για την προσπάθεια «να δημιουργηθεί από κοινού ένα οικοσύστημα καινοτομίας, ώστε να ενισχυθεί η Ελληνική αμυντική βιομηχανία και να υπάρχει μια στενότερη συνεργασία της με το ανάλογο οικοσύστημα της Μεγάλης Βρετανίας», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Δένδιας. «Προσβλέπω σε μια πάρα πολύ στενή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο», σημείωσε με νόημα ο Έλληνας υπουργός.

Συζητήσαμε με τον νέο ομόλογό μου του Ηνωμένου Βασιλείου, @grantshapps, για τη στενή συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών μας και για την προσπάθεια να δημιουργήσουμε από κοινού ένα οικοσύστημα καινοτομίας, ώστε να ενισχυθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία και να υπάρχει… pic.twitter.com/K9o4sPuNDf — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 16, 2023

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας άνοιξε τις εργασίες του 7ου ΕλληνοΒρετανικού Συμποσίου που φέτος ασχολείται με την Ενεργειακή Ασφάλεια και Βιωσιμότητα στην Ευρώπη στο οποίο ο κ. Δένδιας μίλησε για τις ελληνικές στρατηγικές επιλογές στο τομέα της ενέργειας.

«Στο γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ένας αξιόπιστος ενεργειακός κόμβος για τον εφοδιασμό όχι μόνο των βαλκάνιων αλλά και της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης», όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο ίδιος.

Η επίσκεψη του κ. Δένδια ολοκληρώνεται αύριο, όταν και είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου, αρμόδια για θέματα 'Αμυνας.

