Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Η Γάζα θα βρεθεί σε 24 ώρες σε απόλυτη καταστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν δεν φτάσει βοήθεια στην Γάζα, οι γιατροί δεν θα έχουν παρά να «ετοιμάζουν πιστοποιητικά θανάτου», δήλωσε επικεφαλής του τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην περιοχή.

-

«Έχουν απομείνει 24 ώρες μέχρι να τελειώσει το νερό, η ηλεκτροδότηση και τα καύσιμα» στη Γάζα και αν δεν φτάσει βοήθεια, οι γιατροί δεν θα έχουν παρά να «ετοιμάζουν πιστοποιητικά θανάτου», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αχμέντ αλ Μαντχάρι, επικεφαλής του τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην περιοχή.

Ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια, ιδιαίτερα από τον ΠΟΥ, δεν μπορεί να περάσει από το νότιο πέρασμα της Λωρίδας της Γάζας στα σύνορα με την Αίγυπτο, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου.

Η Λωρίδα της Γάζας τελεί υπό απόλυτο αποκλεισμό και ανελέητο βομβαρδισμό από το Ισραήλ ως απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς κατά του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου.

Πάνω από 2.750 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα και πάνω από 1.400 στο Ισραήλ. Εκατοντάδες από αυτούς είναι άμαχοι και παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Δακτύλιος: Συμπληρωματικές πληροφορίες από την ΕΛΑΣ

Εκλογές - Δούκας: Με... βρώμικο γιόρτασε τη νίκη στον Δήμο Αθηναίων ο Ανδρουλάκης (εικόνες)

Μητσοτάκης για Μπελέρη: Nα ορκιστεί ο δήμαρχος Χειμάρρας