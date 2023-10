Πολιτική

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση και να μην απειληθεί η περιφερειακή σταθερότητα.Τι αναφέρει η προεδρία της τουρκικής κυβέρνησης.

-

Οι τελευταίες εξελίξεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο πλαίσιο της συνομιλίας τους, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση και να μην απειληθεί η περιφερειακή σταθερότητα.

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, «ο πρόεδρός μας Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να τερματίσει αυτή τη συγκρουσιακή διαδικασία, η οποία μπορεί να έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα, και θα συνεχίσει να το κάνει».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και πολλές ανησυχητικές εξελίξεις, ιδίως τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία κατέβαλε και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματιστεί αυτή η συγκρουσιακή διαδικασία, η οποία μπορεί να έχει εξαιρετικά αρνητικές περιφερειακές και παγκόσμιες συνέπειες.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να προσπαθήσουν να σταματήσουν τις συγκρούσεις και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός από τη διατήρηση της ειρήνης και να δώσουν ένα μήνυμα στον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση και ότι θα ήταν σωστό να ληφθούν μέτρα που θα μειώνουν τις αντιδράσεις αντί να τις αυξάνουν το συντομότερο δυνατό».

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Σίσι

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Κυριακής τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Κατα τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποτραπεί μια ανθρωπιστική κρίση. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης και διάχυσης της κρίσης σε ολόκληρη την περιοχή.