Υγεία - Περιβάλλον

Αμαζόνιος: Ιστορική ξηρασία απειλεί ανθρώπους και οικοσύστημα

Η στάθμη του νερού σε ένα σημαντικό ποτάμιο λιμάνι στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου της Βραζιλίας έφτασε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων τουλάχιστον 121 ετών.

Η στάθμη του νερού σε ένα σημαντικό ποτάμιο λιμάνι στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου της Βραζιλίας έφτασε σήμερα στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων τουλάχιστον 121 ετών, καθώς μια ιστορική ξηρασία ανατρέπει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και καταστρέφει το οικοσύστημα της ζούγκλας.

Στο λιμάνι της Μανάους, που είναι η πολυπληθέστερη πόλη της περιοχής, η οποία βρίσκεται εκεί όπου ο ποταμός Νέγκρο συναντά τον Αμαζόνιο, το επίπεδο της στάθμης νερού που καταγράφηκε σήμερα ήταν στα 13,59 μέτρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη των καταγραφών το 1902, ξεπερνώντας το προηγούμενο χαμηλό όλων των εποχών που είχε σημειωθεί το 2010.

