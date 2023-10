Κοινωνία

Κολωνός: Τρεις διαρρήκτες πιάστηκαν στη… φάκα

Επ’ αυτοφώρω σύλληψη τριών διαρρηκτών που επιχείρησαν να μπουκάρουν σε διαμέρισμα παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα. Είχαν πραγματοποιήσει δεκάδες κλοπές σε σπίτια κι αυτοκίνητα.

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη τριών ατόμων που δραστηριοποιούνταν στις διαρρήξεις οικιών και οχημάτων σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.

Σύμφωνα την αστυνομία, πρόκειται για τρία άτομα ελληνικής καταγωγής, τα οποία το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2023 παραβίασαν μπαλκονόπορτα διαμερίσματος πρώτου ορόφου στον Κολωνό και μπήκαν στο εσωτερικό του με σκοπό την κλοπή.

Ωστόσο η πράξη τους έγινε αντιληπτή από περίοικο ο οποίος ενημέρωσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τα δύο άτομα εξωτερικά της οικίας και το τρίτο στο εσωτερικό αυτής. Μάλιστα τα άτομα στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή, απορρίπτοντας διαρρηκτικό εργαλείο και μαχαίρι μήκους 30 εκατοστών με λάμα 17 εκατοστών.

Στη συνέχεια τα άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στη διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου από την έρευνα του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας προέκυψε ότι τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2022 είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων - κλοπών σε οικίες και οχήματα. Συγκεκριμένα, παραβίαζαν κεντρικές θύρες ή μπαλκονόπορτες διαμερισμάτων, των οποίων οι ένοικοι απουσίαζαν, αφαιρούσαν χρυσαφικά, κοσμήματα, συσκευές και άλλα τιμαλφή και διέφευγαν με οχήματα. Στη συνέχεια διέθεταν τα κλοπιμαία προς πώληση, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δεκαπέντε 15 περιπτώσεις κλοπών σε οικίες και μία σε όχημα, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες περιπτώσεις συνεχίζεται.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για - κατά περίπτωση - κλοπές κατά συναυτουργία και για παράβαση των νόμων για την αποδεικτική ισχύ των ταυτοτήτων και για τα όπλα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

