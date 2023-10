Αθλητικά

Λαύριο – Κολοσσός Ρόδου: Συνεχίζουν αήττητοι οι γηπεδούχοι

Ο Κολοσσός Ρόδου επέστρεψε από το μείον 13, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην Α1 Ανδρών/Basket League, πήρε το Λαύριο. Η ομάδα του Κώστα Μέξα επικράτησε με 79-76 του Κολοσσού, υποχρεώνοντας τους Ροδίτες στην πρώτη εφετινή ήττα τους στο πρωτάθλημα.

«Ήρωας» των γηπεδούχων ο Βασίλης Καββαδάς (12π.), ο οποίος με ένα hook στο 1΄:38΄΄ για τη λήξη ισοφάρισε σε 76-76 και με 1/2 βολές «σφράγισε» τη δεύτερη νίκη του Λαυρίου, μετά το «διπλό» της πρεμιέρας επί της ΑΕΚ. Ο Καλίντ Μουρ, με το μοναδικό εύστοχο του σουτ εντός πεδιάς στον αγώνα, είχε δώσει το προβάδισμα (78-76) στους γηπεδούχους. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Σαβιέ Καστανέδα με 15 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Τζέρικοουλ Χέλεμς και Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους με 13 και 11 πόντους, αντίστοιχα.

Από τους «θαλασσί», που επέστρεψαν από το -13 στο 20΄ (50-37) και άγγιξαν το «διπλό», έλαμψε ο Λούκα Μπραϊκοβιτς με 26 πόντους, 13 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 50-37, 65-56, 79-76

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Μάνος, Ζακεστίδης

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 2, Χέλεμς 13 (2) , Ντε Τζούλιους 11 (1) , Καββαδάς 12, Θόρντον 4 , Καστανέδα 15 (2), Γκρόμοβς 9, Ζάρας 8 (2), Σπρίντζιος , Παπαδάκης 5 (1).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Γιόργκενσεν 4, Ουτόμι 6 (1), Μπραΐκοβιτς 26, Πόλι 15 (3), Περάντες 3, Κολοβέρος 6, Παπαγιάννης, Πετρόπουλος 9 (1), Χατζηνικόλας, Καμαριανός, Γόντικας 2 , Σίμονς 5 (1).

