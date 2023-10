Πολιτισμός

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

Σήμερα 17 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Αντιγόνου και Άγιο Ευπρέπιου μάρτυρα.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Αντίγονος

Ευπρέπιος

Ευπρέπειος

Ευπρεπής

Ευπρεπία

Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας και η Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος.

Η ανατολή του ήλιου είναι στις 07:35 και η δύση ήλιουστις 18:45. Η Σελήνη είναι 2.5 ημερών.

Αναλυτικά, η Εκκλησία τιμά τους:

Προφήτου Ωσηέ. Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν τη «Κρίσει». Μαρτύρων Λεοντίου, Ανθίμου και Ευπρεπίου. Αντιγόνου, Θεοφάνους, Λουκιανού, Νικομήδους και Τερεντίου. Κοσμά του εν Γεωργία. Οσίων Ισιδώρας και Νεοφήτης.

Πηγή: ecclesia.gr

