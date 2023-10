Οικονομία

Καβούρι: “Κουμπί πανικού” σε beach bar που είχε κλείσει η ΑΑΔΕ

Δεν...πτοήθηκαν οι υπεύθυνοι του beach bar, στο οποίο είχε μπει λουκέτο.

Μπορεί το μέτρο του διήμερου λουκέτου, που επιβάλλει η ΑΑΔΕ για μη έκδοση ή διαβίβαση αποδείξεων, να στερεί σημαντικό τζίρο από τις επιχειρήσεις, ειδικά όταν έρχεται σε ημέρες υψηλής κίνησης, κάποιοι, όμως, φαίνεται ότι δεν πτοούνται.

Για το λόγο αυτό και οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων φροντίζουν και επιστρέφουν στον τόπο του... εγκλήματος, ώστε να διαπιστώσουν αν το πάθημα έγινε μάθημα.

Και, στην περίπτωση της συγκεκριμένης επιχείρησης, έπραξαν άριστα.

Πρόκειται για το γνωστό beach bar, στο Καβούρι, στο οποίο είχε επιβληθεί διήμερο λουκέτο το καλοκαίρι, επειδή δεν είχε κόψει αποδείξεις.

Τι βρήκαν αυτή τη φορά οι ελεγκτές;

Ότι η επιχείρηση είχε εγκαταστήσει το γνωστό στην πιάτσα κουμπί πανικού.

Πρόκειται για ένα λογισμικό, το οποίο εγκαθίσταται στον φορολογικό μηχανισμό και ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού, ακόμα και από κινητό τηλέφωνο.

Μόλις ενεργοποιηθεί, δίνει εντολή στον φορολογικό μηχανισμό να εκδώσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το σύνολο των αποδείξεων, που δεν έχουν κοπεί μέσα στη μέρα!

Όπερ και εγένετο.

Οι ελεγκτές το εντόπισαν και στην επιχείρηση επιβλήθηκε τετραήμερο λουκέτο, ως υπότροπη.

