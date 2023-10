Life

“The 2Night Show”- Χάσκα: Ο ρόλος της Μεταξίας στη “Μάγισσα”, η καταγωγή και οι σπουδές της (βίντεο)

Στο «The 2Night Show», βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας η Καλλιόπη Χάσκα.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί ως Μεταξία στη νέα σειρά του ANT1 «Η Μάγισσα», μίλησε, μεταξύ άλλων, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την ενασχόλησή της με την υποκριτική και τις σπουδές της.

Η Καλλιόπη Χάσκα μεγάλωσε στη Ρόδο, ενώ η καταγωγή της είναι από τη Νίσυρο. Είναι μοναχοπαίδι και από μικρή είχε πολλές δραστηριότητες σχετικές με τις τέχνες. Έκανε σπουδές στο χορό και το τραγούδι, ενώ πέρασε στη Φιλοσοφική τις οποίες δεν συνέχισε, καθώς αργότερα πήγε στην Αμερική κι έκανε σπουδές στο Berklee.

«Η μαμά μου είναι καθηγήτρια Πανεπιστημίου, αλλά ήθελε πάντα να μου μεταδώσει την αγάπη της για τις τέχνες» αποκάλυψε αρχικά η Καλλιόπη Χάσκα. ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο που κατάφερε να πάρει τον ρόλο στη «Μάγισσα».

«Ήρθα στην Ελλάδα και δεν με ήξερε κανείς και είπα θα στείλω email σε όλους τους casting directors και τη Μιράντα Ρωσταντή. Με πήρε τηλέφωνο την επόμενη ημέρα.

Είχα στο μυαλό μου ότι με κάλεσαν για το κάστινγκ της σειράς “Ο παράδεισος των κυριών”. Έψαξα και τον σκηνοθέτη. Δεν είχα ιδέα ότι με φώναξαν για τη “Μάγισσα”… Πήγα στο κάστινγκ προετοιμασμένη για τη σειρά “Ο Παράδεισος των Κυριών”, μου σύστησαν τον Λευτέρη Χαρίτο, αλλά δεν τον ήξερα καθόλου γιατί έλειπα εκτός Ελλάδας τον καιρό τον Μελισσών. Θεώρησα πως θα είναι βοηθός σκηνοθέτη για τον “Παράσειο των κυριών”.

Μιλούσαμε μισή ώρα και μου είπε ότι θα με ξαναφωνάξει. Τον ρώτησα αν θα ακολουθήσουν το ιταλικό φορμάτ του “Παράδεισου” και έβαλε τα γέλια. Μου είπε είσαι εδώ για τη “Μάγισσα”. Βγήκα έξω και έψαχνα στο κινητό μου να δω ποιος είναι ο Λευτέρης Χαρίτος. Έκανα μετά κάστινγκ μόνη μου και μετά με τον τηλεοπτικό Τζανή» εξομολογήθηκε η Καλλιόπη Χάσκα.

