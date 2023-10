Κόσμος

Αλβανία: Πότε ξεκινά η δίκη του Φρέντη Μπελέρη

Πότε θα αρχίσει η δεύτερη συνεδρίαση της δίκης του Φρέντη Μπελέρη, στην Αλβανία. Τι ζήτησαν οι δικηγόροι του

Αρχίζει σήμερα η δεύτερη συνεδρίαση της δίκης του Φρέντη Μπελέρη, στην Αλβανία, λίγες ώρες μετά το αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς την Αλβανία.

Όπως ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, η επίλυση του ζητήματος είναι αναγκαία προϋπόθεση ώστε η Ελλάδα να συμφωνήσει στην εκκίνηση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με τη ΕΕ.

Οι δικηγόροι του κ. Μπελέρη, στην πρώη συνεδρίαση, ζήτησαν την ακυρότητα όλων των πράξεων της Εισαγγελίας καθώς και την παραίτηση δικαστού. Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η Ελληνίδα πρέσβης, Κωνσταντίνα Καμίτση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο Μπελέρης έχει ζητήσει έξι φορές να αντικατασταθεί το μέτρο της φυλάκισης με ελαφρύτερο μέτρο, αλλά απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

