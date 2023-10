Κοινωνία

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες

Πού αναμένεται να "χτυπήσει" η κακοκαιρία και με τι φαινόμενα θα πληγεί η χώρα.

Πρόσκαιρη επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, από σήμερα το μεσημέρι (Τρίτη 17-10-2023), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

α. από τις μεσημβρινές ώρες η περιοχή της Κέρκυρας-Παξών και η Ήπειρος.

β. από νωρίς το απόγευμα τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, η δυτική Στερεά, η δυτική Μακεδονία και η βορειοδυτική Πελοπόννησος.

γ. από αργά το απόγευμα η κεντρική Μακεδονία.

Τη νύχτα τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές θα εξασθενήσουν, αλλά πρόσκαιρα θα επηρεαστούν με έντονα φαινόμενα η Θεσσαλία και πιθανώς η βόρεια Εύβοια.

