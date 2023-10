Κόσμος

Βέλγιο: Συνελήφθη ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης

Συνελήφθη στις Βρυξέλλες ύποπτος ως δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους χθες, Δευτέρα, το βράδυ στις Βρυξέλλες, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, το οποίο επικαλείται το βελγικό τηλεοπτικό δίκτυο VRT, ο ύποπτος πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο προάστιο των Βρυξελλών Σέρμπεκ, μέσα σε ένα καφέ.

Σύμφωνα με δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κροο, ο ύποπτος είναι Τυνησιακής καταγωγής και διέμενε παράνομα στο Βέλγιο.

Ο κ. Ντε Κρόο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Δήλωσε πως είχε επικοινωνία με τον Σουηδό ομόλογό του.

Τόνισε ότι την έρευνα διενεργεί η ομοσπονδιακή εισαγγελία, λόγω του πιθανού τρομοκρατικού κινήτρου.

Το επίπεδο απειλής βρίσκεται στο «4» στις Βρυξέλλες – κάτι που σημαίνει αυξημένη αστυνομική παρουσία και επιπλέον προστασία σε ευαίσθητα σημεία που συνδέονται με τη Σουηδία.

Ο πρωθυπουργός Ντε Κρόο συνέστησε σθεναρά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επαγρύπνηση απαιτείται και στην υπόλοιπη χώρα, όπου το επίπεδο συναγερμού βρίσκεται στο «3». Θα υπάρξουν επιπλέον έλεγχοι και τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν αργότερα σήμερα, διευκρίνισε.

