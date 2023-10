Κοινωνία

Κακοκαιρία: Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχές της Αττικής

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε Κακοκαιρία: Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, λόγω κινδύνου πλημμυρών.

Σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας κηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι συνδέονται με την κύρια κοίτη του Κηφισού καθώς και με τα υδατορέματα Ποδονίφτη και Εσχατιάς.

Η απόφαση ελήφθη με την έγκριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης και έχει ως στόχο η Περιφερεια Αττικής και οι αρμόδιοι Δήμοι να προχωρήσουν άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση στη διενέργεια έργων καθαρισμού και αποκατάστασης των υδατορεμάτων ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το πόρισμα του επιτόπιου ελέγχου που κάναμε στον Κηφισό για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε - με την έγκριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης- σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, βάσει του Νόμου 4662. Αφορά σε όλους τους δήμους που διασχίζουν τα ρέματα του Ποδονίφτη και της Εσχατιάς, όπως και στον Κηφισό από το Κρυονέρι έως το Μοσχάτο.

Έτσι, η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν χωρίς καμία πλέον καθυστέρηση στη δημοπράτηση των έργων καθαρισμού και αποκατάστασης της κοίτης των ρεμάτων και του Κηφισού.

Ξεκαθαρίζω ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν έχει καμία αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων, αλλά έχει ιερή υποχρέωση να προστατέψει τους πολίτες. Και αυτό θα κάνει».

Πιο συγκεκριμένα, σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας κηρύσσονται:

Για τον Κηφισό:

οι Δήμοι Αχαρνών,

Διονύσου,

Κηφισιάς,

Μεταμόρφωσης,

Αγίων Αναργύρων,

Αιγάλεω,

Περιστερίου,

Αθηναίων,

Φιλαδέλφειας

Μοσχάτου

Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη,

και Πειραιά.

Για το υδατόρεμα Ποδονίφτη οι Δήμοι:

Αμαρουσίου,

Βριλησσίων,

Χαλανδρίου,

Νέας Ιωνίας,

Πεντέλης,

Φιλοθέης- Ψυχικού,

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

και Αθηναίων.

Για το υδατόρεμα Εσχατιάς:

οι Δήμοι Φυλής,

Ιλίου,

Αχαρνών

και Αγ. Αναργύρων.

