Κοινωνία

“Το Πρωινό”: “Διχασμός” στους γονείς 7χρονου που θέλει να πηγαίνει στο σχολείο ντυμένος κορίτσι (βίντεο)

Τι υποστηρίζει η μητέρα του ανήλικου και ποια είναι η αντίδραση του πατέρα. Τι είπε ο ψυχίατρος, Δημήτρης Παπαδημητριάδης.

Η εκπομπή "Το Πρωινό" παρουσίασε το πρωί της Τρίτης ρεπορτάζ για το "διχασμό" που έχει προκαλέσει σε ζευγάρι η επιθυμία του 7χρονου αγοριού τους να πηγαίνει στο σχολείο ντυμένος κορίτσι.

Ο δικηγόρος, Φοίβος Στρουγγάρης μίλησε στην εκπομπή και ανέφερε πως "η μητέρα είναι έντονα υποστηρικτική προς την επιθυμία αυτή του παιδιού ενώ ο πατέρας είναι πολύ αρνητικός και θεωρεί πως αν συμβεί κάτι τέτοιο θα δημιουργηθεί τοξικό" και συνέχισε λέγοντας πως "στο σπίτι παρότι το ζευγάρι δεν βρίσκεται σε διάσταση έχουν δημιουργηθεί δύο στρατόπεδα".

Σε δηλώσεις του στο "Πρωινό" ο πατέρας και η μητέρα δήλωσαν μεταξύ άλλων:

- πατέρας: "Σέβομαι και αγαπώ τον γιο μου. Είμαι έτοιμος να σεβαστώ τις επιλογές του, αν αυτές διαμορφώθηκαν με την προσωπική του κρίση και όχι από την πλύση εγκεφάλου της μητέρας του..."

- μητέρα: "Είμαι μητέρα του και οφείλω να υποστηρίξω τις επιθυμίς του παιδιου μου. Είναι άνθρωπος και έχει δικαιώματα και κανείς δεν θα του πει πως να έιναι ευτυχισμένος....'"

Στην εκπομπή μίλησε και ο ψυχίατρος, Δημήτρης Παπαδημητριάδης ο οποιίος ανέφερε πως "στα 7 τα παιδιά είναι στα πρώτα στάδια κατανόησης του φύλου τους και βρίσκονται σε διαδικασία εξερεύνησης. Για αυτό και είναι σημαντικό για τους γονείς να αποδέχονται και να υποστηρίζουν αυτή την εξερεύνηση. Θεωρώ αξιέπαινη την στάση της μητέρας του 7χρονου".

