“Μετά τη φωτιά”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Συγκλονιστικά είναι τα νεά επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.

Η συγκλονιστική συνέχεια της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, "Μετά τη Φωτιά" έρχεται την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου για να μας καθηλώσει με πλούσια πλοκή, συνεχείς ανατροπές και δυνατά συναισθήματα.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου Επεισόδιο 5

Η Ειρήνη αποφασίζει να καταθέσει επίσημα στην αστυνομία ότι ο Αλέξανδρος ευθύνεται για τον θάνατο της Ανθής Η Ιωάννα καταφέρνει να ξεφύγει από τον Άρη και να το σκάσει με την Ιόλη, αλλά εκείνος θα βρει ένα στοιχείο που θα τον φέρει και πάλι στα ίχνη της. Η Ειρήνη βρίσκεται μπροστά σε μια ομάδα δημοσιογράφων που την πιέζουν και την κατηγορούν για τη φωτιά. Λίγο πριν καταρρεύσει, έρχεται ο Οδυσσέας και την φυγαδεύει… Η Ανθή, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, συναντάει για πρώτη φορά μετά τη φωτιά τον Τάσο…

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου Επεισόδιο 6

Η Ιωάννα καταφέρνει να ξεφύγει με την Ιόλη, αλλά ο Άρης την καταγγέλλει στην Αστυνομία για την απαγωγή του παιδιού τους. Ο Νίκος συνειδητοποιεί ότι η Ιωάννα κινδυνεύει και μπαίνει σε έναν αγώνα δρόμου, ώστε να την εντοπίσει πριν από τον Άρη…. Η Φαίδρα κρατάει την Ανθή στο σπίτι της για νοσηλεία και προσπαθεί να την πείσει να την βοηθήσει για το καλό του Αχιλλέα. Η Ειρήνη μαθαίνει από τον Οδυσσέα ότι η Ιωάννα είναι ζωντανή. Η Ιωάννα κινδυνεύει να συλληφθεί όταν εμφανίζεται ο Νίκος, ενώ ένας απρόσμενος επισκέπτης φτάνει στο σπίτι της Φαίδρας… Ο Θάνος έχει στα χέρια του αποδείξεις ότι η φωτιά δεν ήταν ατύχημα, αλλά κάποιος θα στρέψει τις υποψίες του εναντίον του Οδυσσέα…

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.





#MetaTiFwtia

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Γρηγόρης Καραντινάκης Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Ρένα Ρίγγα Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Μαρία Κοντοδήμα Casting : Ηρώ Γάλλου

Ηρώ Γάλλου Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Γιώργος Κατσένης Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

«ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

