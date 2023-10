Κόσμος

Φιντάν: Η Τουρκία να γίνει εγγυητής των Παλαιστινίων

Επαφές Φιντάν με τη Χαμάς και με αξιωματούχους αραβικών χωρών. Σε λύση δύο κρατών επιμένει η Τουρκία.

Την πρώτη επαφή με τη Χαμάς έπειτα από την επίθεσή της στο Ισραήλ είχε ο Χακάν Φιντάν ο οποίος συζήτησε για τις δυνατότητες απελευθέρωσης αμάχων.

'Οπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου. Η επαφή ήταν με τον επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Χαμιγιέ, και σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Παλαιστίνη και το θέμα της απελευθέρωσης αμάχων.

Σε ενημέρωσή του σε Τούρκους δημοσιογράφους, ο Χακάν Φιντάν τους είπε ότι η Τουρκία πρότεινε να γίνει εγγυητής των Παλαιστινίων. Ανέφερε ακόμη πως και άλλες χώρες από την περιοχή θα πρέπει να είναι εγγυήτριες για την Παλαιστίνη και άλλες για το Ισραήλ. Ο Χακάν Φιντάν είπε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να υιοθετήσει μια στάση που να υποχρεώνει το Ισραήλ σε λύση δύο κρατών.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι μετά την Αίγυπτο, σήμερα θα πάει στον Λίβανο. Μετά τον Λίβανο, υπάρχει Έκτακτη Έκτακτη Συνάντηση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στη Τζέντα όπου επίσης θα συμμετάσχει.

Ανέφερε ακόμα ότι, η Τουρκία καταδικάζει χωρίς διάκριση τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, ωστόσο χαρακτήρισε απαράδεκτο το Ισραήλ να βομβαρδίζει τη Γάζα με άνευ προηγουμένου τρόπο. Αντιτάχθηκε επίσης στη κινητοποίηση των αμάχων της Γάζας από τον βορρά στον νότο.

Φιντάν: Μιλάμε με την πολιτική πτέρυγα της Χαμάς

Σε συνέντευξη τύπου με τον ομόλογό του του Λιβάνου,Abdallah Bouhabib, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε: Εργαζόμαστε για το τι μπορεί να γίνει για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η σύγκρουση δεν θα ανοίξει την πόρτα σε έναν μεγαλύτερο πόλεμο, σε μια σειρά πολέμων, αλλά αντιθέτως να αποτελέσει έδαφος για ειρήνη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τον αντίκτυπο της τραγωδίας σε άλλες χώρες και να αποτρέψουμε την εξέλιξη του πολέμου με τρόπο που θα αποσταθεροποιήσει τις χώρες της περιοχής, ιδίως τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Αυτός ο πόλεμος μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερους πολέμους, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε μια ιστορική ειρήνη».

«Είναι καιρός η διεθνής κοινότητα να κάνει σοβαρά βήματα για την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους με βάση τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Η ειρήνη δεν θα έρθει στην περιοχή όσο καθυστερεί η ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους, και τα πρόσφατα γεγονότα το απέδειξαν για άλλη μια φορά.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι «αύριο θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Τζέντα, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί Σύνοδος Κορυφής σε επίπεδο ηγετών στο Κάιρο μετά από πρόσκληση της Αιγύπτου».

Επέκρινε το Ισραήλ λέγοντας ότι «καταλαμβάνεις τη γη κάποιου, όχι μόνο την καταλαμβάνεις, αλλά και κατάσχεις τα σπίτια του, τα κατεδαφίζεις, τους πετάς έξω, μετά φέρνεις κάποιους άλλους και τους τοποθετείς εκεί, και βρίσκεις έναν όρο γι' αυτό, τους αποκαλείς "εποίκους". Αυτό είναι κλοπή και πρέπει έτσι να αποκαλείται. Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν αποκαλύψει ότι παρόμοια περιστατικά δεν είναι πλέον αποδεκτά. Αυτή η μέθοδος δεν φέρνει ασφάλεια και ειρήνη ούτε στους Ισραηλινούς ούτε στους Παλαιστίνιους. Από τώρα και στο εξής, αυτό το ψέμα, η αδικία και η καταπίεση πρέπει να εγκαταλειφθούν. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στις ευαισθησίες σχετικά με το τζαμί Αλ Ακσά, την προειδοποιούμε εδώ και χρόνια. Η Τουρκία είναι ένα ισχυρό και έμπειρο κράτος με ιστορία.

Παρακαλώ ακούστε τις προειδοποιήσεις μας. Τα ιερά και τα όσια δεν μπορεί να αγνοηθούν, τα ιερά και τα όσια δεν μπορούν να παραβιαστούν, γιατί θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κρίση. Αυτά πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Όπως έχω επαναλάβει, αυτά δεν φέρνουν ειρήνη και ασφάλεια στο Ισραήλ και στην περιοχή. Η διεθνής κοινότητα το γνωρίζει αυτό. Η έκκλησή μας προς τη διεθνή κοινότητα είναι να υιοθετήσει μια πολιτική συμπεριφορά που να συνάδει με την πραγματικότητα την οποία γνωρίζετε, και ξέρετε ποια είναι και ξέρουμε ποια είναι».

Αναφορικά με το ρόλο διαμεσολαβητή που επιδιώκει να παίξει η Άγκυρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι «ως Τουρκία, κατόπιν και σχετικών αιτημάτων που μας υποβλήθηκαν, ο πρόεδρός μας έχει αποφασίσει να διαδραματίσει κάθε είδους ανθρωπιστικό ρόλο και ρόλο διευκόλυνσης. Το κάνουμε αυτό σε όλες τις κρίσεις. Μέχρι στιγμής, έχουμε λάβει αιτήματα από διάφορες χώρες, ιδίως για την απελευθέρωση των πολιτών τους. Ως αποτέλεσμα, έχουμε αρχίσει να συζητάμε αυτά τα θέματα, ιδίως με την πολιτική πτέρυγα της Χαμάς. Οι προσπάθειές μας για την απελευθέρωση αλλοδαπών, πολιτών και παιδιών συνεχίζονται και οι προσπάθειές μας για την εξασφάλιση της διαρκούς ειρήνης θα συνεχιστούν».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου δήλωσε επίσης ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή, διαφορετικά η φωτιά μπορεί να λάβει διαστάσεις.

«Φυσικά, θέλουμε να τηρηθεί το ψήφισμα 1701 και να αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή, διότι αν δεν γίνει αυτό, η φωτιά θα ανάψει περαιτέρω στην περιοχή».