Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Άρης στον Σκορπιό και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Ο Άρης μπαίνει στον Σκορπιό που σημαίνει ότι θα γίνουν πράγματα ύπουλα και χρειάζεται προσοχή" είπε η αστρολόγος, προμηνύοντας ότι η 22α Οκτεωβρίου, θα είναι πιο θετική αν και μακρινή.

Ακόμη, η Λίτσα πατέρα συνέστησε προσοχή στα προσωπικά μας ζητήματα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

