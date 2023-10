Παράξενα

Άνδρας σε αμόκ επιτέθηκε με σφυρί σε αστυνομικούς

Ο 54χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Άνδρας απείλησε με σφυρί αστυνομικούς, όταν κλήθηκαν να διερευνήσουν καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, σε κατάστημα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 54χρονος «πρωταγωνιστής» αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των τριών αστυνομικών που μετέβησαν στο σημείο για να τον ελέγξουν και σε έξαλλη κατάσταση άρχισε να τους εξυβρίζει, κραδαίνοντας ένα σφυρί.

Τελικά ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, με τη συνδρομή και θαμώνων του καταστήματος. Το περιστατικό έγινε χθες, στις 6 το απόγευμα, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας.

Ο 54χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο κατηγορούμενος για βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση), εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

