Καταγγελία: Οδηγός σχολικού λεωφορείου ξυλοκόπησε ΑμεΑ μετά από τροχαίο

Σοκ προκαλεί η καταγγελία άνδρα ΑμεΑ ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από οδηγό σχολικού λεωφορείου.

Μία απίστευτη καταγγελία ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές με θύμα έναν άνδρα ΑμεΑ, στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, 30χρονος οδηγός ΑμεΑ, χθες το μεσημέρι έξω από σχολείο σε περιοχή του Ρεθύμνου, έκανε όπισθεν και τράκαρε ελαφρά στο σχολικό λεωφορείο που βρισκόταν στο σημείο.

Τότε, όπως αναφέρει η καταγγελία, ο 42χρονος οδηγός του σχολικού λεωφορείου κατέβηκε από το όχημα και πήγε στον 30χρονο, και αφού τον εξύβρισε άρχισε να τον χτυπάει με μπουνιές στο πρόσωπο.

Ο 30χρονος πήγε αρχικά στον γιατρό και στη συνέχεια κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ζητήσει την ιατροδικαστική εξέταση του 30χρονου ενώ αναζητούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου τον 42χρονο οδηγό.

