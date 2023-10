Πολιτισμός

Πέθανε ο Αίας Μανθόπουλος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο για την απώλεια του ταλαντούχου ηθοποιού που έφυγε πρόωρα.

-

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο ηθοποιός Αίας Μανθόπουλος, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Όπως είχε γίνει γνωστό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», ύστερα από έντονη αδιαθεσία, και εισήχθη στη ΜΕΘ με εγκεφαλικό.

Ο γνωστός ηθοποιός και ανιψιός της αξέχαστης Ειρήνης Παπά, είχε γίνει ευρύτερα γνωστός από τους ρόλους του στις δημοφιλείς σειρές «Δυο Ξένοι» και «Άφρικα». Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την υποκριτική και ασχολείτο με τον κλάδο του τουρισμού.

Η τελευταία τηλεοπτική σειρά, στην οποία συμμετείχε, ήταν το «Κόκκινο Ποτάμι» του Μανούσου Μανουσάκη, πριν από 3 χρόνια.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ»:

Σήμερα 17/10/2023 και ώρα 10 π.μ. κατέληξε μετά από πολυήμερη νοσηλεία, ο Αίας – Γεώργιος Μανθόπουλος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Η οικογένειά του αποφάσισε τη δωρεά των οργάνων του

