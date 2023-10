Life

“Η Μάγισσα”: Η Σιμώνη αναστατώνει τους Λασκαραίους και την Θεοφανώ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 είναι συγκλονιστικό. Πάρτε μία... γεύση.

-

Μάνη, 1817…

Μέσα από συμμαχίες, συνωμοσίες, πάθη, μυστικά και σκιές, ένα κορίτσι ξεδιπλώνει την ιστορία του.

Με οδηγό τα οράματά της, η Θεοφανώ θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας.

Στα μάτια της, όμως, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 12

Η πρόταση του Μιχαήλ να σταματήσει ο Σπήλιος το κούρσεμα, προκαλεί την οργή της οικογένειας Γερακάρη, ενώ οι δυο πατριάρχες είναι αποφασισμένοι να φτάσουν την κατάσταση στα άκρα.

Ο Μάρκος νιώθει ριγμένος απ’ τα σχέδια του πατέρα του, αλλά ο Μιχαήλ αμετάπειστος ξεκινά ταξίδι στην Αρεόπολη, για να μιλήσει στους υπόλοιπους καπεταναίους.

Μια τραυματισμένη γυναίκα, η Σιμώνη, θα αναστατώσει το ταξίδι των Λασκαραίων, αλλά και τη ζωή της Θεοφανώς.

Ο Μιχαήλ δεν έχει την υποδοχή που περίμενε στην Αρεόπολη, καθώς κάποιος έχει προλάβει να του χαλάσει τα σχέδια.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Διέρρηξαν σχολείο στον Άγιο Δημήτριο

Euro 2024 - Εθνική Ελλάδος: Ο “δρόμος” της πρόκρισης περνά από τα play off του Nations League

Καταγγελία: Οδηγός σχολικού λεωφορείου ξυλοκόπησε ΑμεΑ μετά από τροχαίο