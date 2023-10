Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με Φαλελάκη και Αρβανίτη (εικόνες)

Ξεχωριστοί καλεσμένοι και ιδιαίτερες συζητήσεις στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Τρίτη 17 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2NightShow» τον Κώστα Φαλελάκη. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ», δηλώνει χαρούμενος που παίζει έναν «κανονικό» άνθρωπο, καθώς και μαγεμένος με την Αθηνά Οικονομάκου. Μιλάει με νοσταλγία για τον Μηνά Χατζησάββα και μοιράζεται πικάντικες ιστορίες της ζωής του, που δεν έχουμε ξανακούσει. Τι μαγείρεψε στον Θανάση Βέγγο και τον έκανε να βγει εκτός εαυτού; Τι λέει για την καινούργια του σχέση; Νιώθει ανανεωμένος; Στη συνέχεια, ο Κώστας Φαλελάκης μιλάει για το σύμφωνο συμβίωσης και την τεκνοθεσία των ομοφυλόφιλων στην Ελλάδα. Μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν πολίτη που έχει άποψη, έναν ηθοποιό με ταλέντο και ένα φίλο γεμάτο εμπειρίες ζωής.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης καλωσορίζει τον Φίλιππο Αρβανίτη ή αλλιώς Σάκη Δερμάτη, τον γνωστό πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών. Ποια ήταν η επαγγελματική του πορεία μέχρι να φτάσει στις αισθησιακές ταινίες; Τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζει στα γυρίσματα ένας ηθοποιός; Μπορεί ένας άντρας να υποκριθεί στο σεξ; Θα ερωτευόταν συνάδελφό του; Τι του ζητάνε οι fans του στα Social Media; Πώς επιλέγει τις δουλειές του και γιατί είναι περήφανος για την ερωτική ταινία «Barbie in the porn World»; Ο Φίλιππος δηλώνει κυνικός και με απόλυτη ειλικρίνεια μιλάει για όλα όσα θα θέλαμε να μάθουμε για τη βιομηχανία των ερωτικών ταινιών στην Ελλάδα.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

