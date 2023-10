Life

“Ψυχοκόρες”: Τα νέα επεισόδια είναι συγκλονιστικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλώνουν το τηλεοπτικό κοινό οι εξελίξεις της κορυφαίας σειράς εποχής “Ψυχοκόρες”, στο antennaplus.gr.

-

Οι «Ψυχοκόρες» συνεχίζουν τη ρεαλιστική τους αναδρομή στη δεκαετία του ’50, θίγοντας την κοινωνικοπολιτική κατάσταση και τις αθέατες ζωές των ψυχοκορών της εποχής. Τα τέσσερα κορίτσια έρχονται συνεχώς αντιμέτωπα με πρωτόγνωρες καταστάσεις, ενώ η λάμψη της εικόνας που βγαίνει προς τα έξω έρχεται σε σύγκρουση με τις κόντρες, τις ίντριγκες, την εκμετάλλευση και τα μυστικά που κρύβουν οι κλειστές πόρτες των αρχοντικών.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Επεισόδιο 15 - «Χορεύοντας με τον κίνδυνο»

Η Μαρίκα ανησυχεί μήπως η Δεσποινιώ έχει παρενοχληθεί από τον Κοσμά, αλλά εκείνη το αρνείται. Ο Τάσος μαθαίνει στη Νέλλα τανγκό, ωστόσο το ενδιαφέρον του για τη Δεσποινιώ κατά τη διάρκεια της πρόβας, πυροδοτεί την παρανοϊκή ζήλια της. Ο Κοσμάς προσπαθεί με νύχια και με δόντια να λύσει το πρόβλημα στο εργοστάσιο. Ο Παύλος και η Βασιλική επισκέπτονται τον Εθνικό Κήπο πηγαίνοντας στο Εργατικό Κέντρο για την ομιλία της Μάγιας, και αρχίζει να γίνεται αισθητή η μεταξύ τους συμπάθεια κι ο θαυμασμός. Η Ευανθία, με τους άντρες των αδελφών του Νάτση να απειλούν την περιουσία του, επισπεύδει την απόκτηση παιδιού με κάθε τρόπο και κανονίζει να βγουν μόνοι τους η Φρόσω και ο Μέλιος στον περιοδεύοντα κινηματογράφο που επισκέπτεται το χωριό τους.

Επεισόδιο 16 - «Ο έρωτας έχει πολλά ποδάρια»

Στο Εργατικό Κέντρο ξεσπούν ταραχές κατά την ομιλία της Μάγιας και ο Παύλος με τη Βασιλική, προσπαθώντας να σωθούν, έρχονται πολύ κοντά. Ο Αρδίτης θυμώνει με τη Μάγια επειδή έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της. Ο Σώτος φροντίζει το έγκαυμα της Δεσποινιώς και υπόσχεται στη Μαρίκα να βρει τη Βικτωρία, ενώ εκείνη του αποκαλύπτει την εξάρτηση της μητέρας του από το όπιο. Η Μαρίκα θέλει να σώσει τη Δεσποινιώ τόσο από τις παραπλανητικές υποσχέσεις του Τάσου όσο και από το ερωτικό στόχαστρο του Κοσμά. Ο Μέλιος κάνει μια πρόταση στη Φρόσω, ενώ ο Νάτσης δεν σταματάει να πηγαίνει στην κάμαρή της. Στο εργοστάσιο, οι εργάτες ξεσηκώνονται κι ένας εργάτης απειλεί με όπλο τον Κοσμά.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα επεισόδια της κορυφαίας σειράς εποχής «Ψυχοκόρες» κάνοντας εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr.

#Psyxokores #ant1plus #ant1plusapokleistik

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη



Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά



Σενάριο

Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης



Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης



Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε



Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας



Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός



Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης



Concept

Γιάννης Εξηντάρης



Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη



Εκτ. Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η 21η του μήνα και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Ο Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα: Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των καλόγερων

Gallery