Πέθανε η Ματούλα - Ήταν 7 ημέρες νεκρή στο σπίτι της

Έφυγε η "θρυλική" Ματούλα του Κολωνακίου. Το μοναχικό τέλος και το μεγάλο της παράπονο. Τι είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 76 ετών η Ματούλα Κουτροπούλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η θρυλική Ματούλα του Κολωνακίου, που ήταν γνωστή μόνο με το μικρό της όνομα, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Πεδίον του Άρεως μετά από επτά ημέρες, από την τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Κουβελογιάννης.

«Είναι αλήθεια, πέθανε δυστυχώς η Ματούλα. Πριν λίγο ήρθαν και την πήρανε...Ήταν επτά μέρες νεκρή - μόνη - της στο σπίτι της...Ο γιός της το έμαθε; Ποια ήταν η Ματούλα -για όσους δεν τη γνωρίζουν- άλλη στιγμή θα γράψω...Τώρα θα κάνουν πάρτι ο Τόλης, η Ζωίτσα, ο Ζαμπέτας και τόσοι άλλοι που θα είναι πάλι μαζί...» έγραψε ο δημοσιογράφος.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο καλός της φίλος και δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας. «Έφυγες πικραμένη αλλά και γεμάτη»…

Η Ματούλα σε συνέντευξής της τον Μάρτιο του 2023 στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" είχε απευθύνει έκκληση να βρεθεί ένα σπίτι αφού της είχαν κάνει έξωση. Η Ματούλα είχε αναφερθεί και στον γιο της Λορέντζο, “Ποιον γιο μου; Δεν ασχολείται με εμένα. Εγώ τον μεγάλωσα, τον σπούδασα, τον είχα πρίγκιπα”.

