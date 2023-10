Πολιτική

Μπελέρης: Νέα αναβολή στη δίκη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα δικαστής ανέβαλε τη δίκη καθώς ζήτησε χρόνο να μελετήσει την υπόθεση. Πότε θα ξεκινήσει.

-

Αναβολή για την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στις 11:00 πήρε η δίκη των Μπελέρη και Κοκαβέση καθώς έγινε δεκτό το αίτημα για την αλλαγή της μιας από τους τρεις δικαστές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του himara.gr, η νέα δικαστής ανέβαλε τη δίκη καθώς ζήτησε χρόνο να μελετήσει την υπόθεση.

Το Ειδικό Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του Φρέντη Μπέλερη για απομάκρυνση από το βούλευμα της δικαστής Ετλέβα Ντέντα, η οποία είχε προηγουμένως εξετάσει και απορρίψει ένα από τα αιτήματά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αίας Μανθόπουλος

“Βενιζέλειο Νοσοκομείο”: Παύθηκε η διοίκηση με εντολή Χρυσοχοΐδη

Μενίδι: Συλλήψεις για την επίθεση σε αστυνομικούς