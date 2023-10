Οικονομία

ΑΑΔΕ – Πιτσιλής: Έρχεται το “ψηφιακό πελατολόγιο”

Τι είναι το “ψηφιακό πελατολόγιο”, ο τρόπος λειτουργία του και πως θα βοηθήσει στον έλεγχο της φοροδιαφυγής.

Σύντομα θα καθιερωθεί το «ψηφιακό πελατολόγιο» προκειμένου να ελεγχθεί καλύτερα η φοροδιαφυγή που διαπράττεται σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως γνωστοποίησε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στην ΕΡΤ και εξήγησε πώς θα λειτουργήσει το μέτρο αυτό.

«Το ψηφιακό πελατολόγιο θα είναι κάτι σαν παλιά πρόσθετα βιβλία αλλά σε πιο απλοποιημένη μορφή. Δηλαδή πριν κάνει κάποιος μια δραστηριότητα θα πρέπει να μας δηλώνει ότι θα την κάνει εκεί και θα έχει τόσα άτομα κλπ, θα πρέπει να μας αναφέρει ποια θα είναι η συμφωνία του χονδρικά» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσιλής. Ο ίδιος ανέφερε ένα παράδειγμα σχετικά με τον τρόπο που θα λειτουργήσει “το ψηφιακό πελατολόγιο”. Αναλαμβάνει κάποιος το catering σε έναν γάμο, όπου θα είναι 100 άτομα, αυτό θα πρέπει να μας το δηλώσει, είπε.

«Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε για να ξέρουμε τι περιμένουμε να δούμε σαν έσοδα. Με ένα σύνολο ψηφιακών δράσεων χτίζουμε ένα σύστημα στο οποίο θα γίνεται όλο και πιο εύκολο οι επιχειρήσεις να το ακολουθούν και όλο και πιο δύσκολο να το αποφύγουν. Το δίλημμα με ή χωρίς απόδειξη υπάρχει και είναι και λίγο στο χέρι μας ως πολίτες να το κόψουμε » ανέφερε μεταξύ άλλων.

