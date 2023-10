Πολιτισμός

Βασίλης Καραγεώργος: Πέθανε ο φωτογράφος του Πολυτεχνείου

Έφυγε από τη ζωή στις 13 Οκτωβρίου και σε ηλικία 93 ετών ο Βασίλης Καραγεώργος, ο φωτογράφος του Πολυτεχνείου.



Η ταφή του έγινε στον Πύργο Δήμου Λαμίας Φθιώτιδας όπου και γεννήθηκε.

Ο Βασίλης Καραγεώργος αποτύπωσε με τον φωτογραφικό του φακό την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέχρι και την εισβολή των τανκ αλλά και τους επόμενους μήνες μέχρι την πτώση της χούντας.

Ποιος ήταν

Για τις ανάγκες μιας σχολικής εκδρομής ξεκίνησε με δανεική μηχανή να φωτογραφίζει ερασιτεχνικά, όπως αναφέρουν οι εκδόσεις Flippress. Αρχικά κάλυπτε ποδοσφαιρικούς αγώνες Β’ και Γ’ εθνικής κατηγορίας και στη συνέχεια εντός και εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στην Α’ κατηγορία.

Το 1961 αρχίζει να ακολουθεί τον Γεώργιο Παπανδρέου κατά πόδας στα χωριά ανάμεσα στον λαό σε ώρες αγωνιστικής έντασης ως ανεπίσημος φωτογράφος του.

1963: Χωρίς ιδιαίτερες φωτογραφικές γνώσεις, επιλέγει το πολιτικό φωτορεπορτάζ και συνεργάζεται με το διεθνές πρακτορείο United Press International (UPI).

1966 Ιανουάριος: Πρώτη του παγκόσμια αποκλειστικότητα η φωτογράφιση ενός αεροπορικού δυστυχήματος σε βουνοκορυφή του Χελμού, όπου συνετρίβη ένα αμερικάνικο αεροπλάνο που μετέφερε χρηματαποστολή στο Ιράν. Ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να ανέβει, με κάλυψη την αντάρα και τα 7 μέτρα χιόνι, στον αποκλεισμένο από στρατιώτες και την Ασφάλεια χώρο της πτώσης, που ήταν σπαρμένος από τα 18 πτώματα του πληρώματος και τα εκατομμύρια δολάρια που συνέλεγαν Αμερικανοί πεζοναύτες. Η Ελένη Βλάχου του πρόσφερε ένα πολύ μεγάλο τότε ποσό για την αποκλειστικότητα και οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στην Καθημερινή, τη Μεσημβρινή και στις Εικόνες.

Για τη διεθνή αυτή επιτυχία τού προτάθηκε η μόνιμη συνεργασία του με τις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ», «ΤΟ ΒΗΜΑ», «ΟΜΑΔΑ» και το περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ».

1967 Μάιος: Η Χούντα τον συλλαμβάνει με τις κατηγορίες της συμμετοχής του σε συλλαλητήρια. Γλιτώνει επικαλούμενος ότι ήταν παρών ως φωτορεπόρτερ μόνο. Με φαρδιά παντελόνια γυρνά τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και πετά από τα μπατζάκια του προκηρύξεις του ΠΑΚ εναντίον της Χούντας.

1972: Συνιδρύει το πρακτορείο «Team Photo Press».

1973 Πολυτεχνείο: Με τους συνεργάτες του φωτογραφίζει τις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Τρεις μέρες με κίνδυνο της ζωής του, μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο, αποτυπώνει μοναδικά όλο το έπος των φοιτητών και των πολιτών μέχρι την εισβολή των τανκ, αλλά και των επόμενων μηνών μέχρι την πτώση της Χούντας.

1974: Με την επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου γίνεται ο επίσημος φωτογράφος του. Συνόδεψε σε πολλά επίσημα ταξίδια επίσης τον Κ. Καραμανλή και τον Α. Παπανδρέου.

1976: Γίνεται ιδιοκτήτης φωτογραφικού πρακτορείου ελληνικού και ξένου τύπου («Free Photo Press»).

1996: Αποσύρεται από το επάγγελμα.

Ήταν :

Μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος όπου διατέλεσε για χρόνια Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας

Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργιωτών Υπάτης και επίτιμος πρόεδρος.

Συμμετείχε σε πολλές εκθέσεις ενώ προχώρησε και σε δύο εκδόσεις:

2013 «Πολυτεχνείο 1973» 40 χρόνια απόσταση

2023 «Πολυτεχνείο 1973» Με την απόσταση του Χρόνου