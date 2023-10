Κοινωνία

Εκουαδόρ - Κοκαΐνη: Ποδοσφαιριστής έφερε μεγάλη ποσότητα στην Ελλάδα (εικόνες)

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος και οι συνεργοί του, είχαν κρύψει τα ναρκωτικά μεγάλης αξίας σε "καβάτζες" σε κοντέινερ.

Η Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή με εμπορευματοκιβώτια στην Ελλάδα μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 41, 31 και 36 χρονών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ταξίαρχο Ιωάννη Σκούρα, η εξάρθρωση της οργάνωσης αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ενώ όπως επισήμανε για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης υπήρξε καθοριστική η συμβολή και η ανάπτυξη συνεργασίας με το Γραφείο DEA Αθηνών, το Τμήμα Δίωξης και Λαθρεμπορίου της Γ' Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ και τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Όπως τόνισε κατά την παρουσίαση της υπόθεσης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αστυνόμος Β΄ Δημογλίδου Κωνσταντία, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την εξακρίβωση και διασταύρωση των οποίων καθώς και μέσω δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling) αποκαλύφθηκε η δομή της εγκληματικής οργάνωσης, ο διεθνικός χαρακτήρας της και η εγκληματική δράση των μελών της.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον από το 2022, οι κατηγορούμενοι εντάχθηκαν σε διεθνική εγκληματική οργάνωση, επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης, από τη Λατινική Αμερική στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω θαλάσσης.

Οι ποσότητες αυτές αποθηκεύονταν σε εμπορευματοκιβώτια, και συγκεκριμένα μέσα στους καταψυκτικούς μηχανισμούς αυτών, και αφού τις εισήγαγαν σε χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, είτε ως χώρα προορισμού είτε ως χώρα διαμετακόμισης, τη διακινούσαν με σκοπό να αποκομίσουν υπέρογκα οικονομικά οφέλη.

Αναφορικά με τον ρόλο κάθε μέλους στην εγκληματική οργάνωση, ο 41χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν ο επικεφαλής της ομάδας των συλληφθέντων ατόμων, αφού είχε αναλάβει τις επαφές με τους εισαγωγείς και διακινητές των ναρκωτικών, τον συντονισμό της παραλαβής των ναρκωτικών από τα εμπορευματοκιβώτια και την παράδοση αυτών στους τελικούς διακινητές.

Ο 31χρονος, ήταν άμεσος συνεργάτης με τον επικεφαλής ως προς την παραλαβή των ναρκωτικών από τους μηχανισμούς ψύξης των εμπορευματοκιβωτίων, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως ψυκτικός, ενώ ο 36χρονος, είχε αναλάβει τον χειρισμό του συστήματος εντοπισμού και καταγραφής βλάβης των ψυκτικών μηχανισμών των εμπορευματοκιβωτίων, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση στα ανωτέρω μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την παραλαβή-εξαγωγή των ναρκωτικών από το λιμάνι του Πειραιά.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, εντοπίσθηκε αρχικά ο 41χρονος στην κατοχή του οποίου καθώς και στην οικία του βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης. Ακολούθως ερευνήθηκε το εμπορευματοκιβώτιο όπου βρέθηκαν οι 58 συσκευασίες με την κοκαΐνη.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους 66 κιλών και 989 γραμμαρίων,

2 αυτοκίνητα (το ένα τύπου VAN) και μοτοσικλέτα,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μετρητής χαρτονομισμάτων και λάπτοπ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

