Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», τους πρώτους έξι μήνες του 2023, στήριξε ολιστικά 11.264 παιδιά και τις οικογένειές τους, που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

-

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου και έχει ως στόχο τη βαθιά κατανόηση και συνειδητοποίηση από την ευρύτερη κοινωνία, των συνθηκών φτώχειας που ζει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων ανά τον κόσμο. Τα παιδιά, ως τα πιο ευάλωτα μέλη μιας κοινωνίας, πλήττονται σημαντικά και η ευημερία τους εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες διαβιούν. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μόνο τους πρώτους έξι μήνες του 2023, στήριξε ολιστικά 11.264 παιδιά και τις οικογένειές τους, που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

Είναι δύσκολο να οριστεί τι είναι η ενεργειακή φτώχεια. Σύμφωνα με την Συντονίστρια του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (C.W.-SMILE), Δρ. Ειρήνη Λεριού: «Ως ενεργειακή φτώχεια εννοείται στη παρούσα έρευνα, μια κατάσταση κατά την οποία οι συνθήκες διαβίωσης ενός παιδιού στο σπίτι είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σ’ επαρκή κι ασφαλή θέρμανση, πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα και το σπίτι να χαρακτηρίζεται κάποιες φορές ως υγρό ή κρύο (Leriou, 2019). Επομένως περιχαρακώνεται η ενεργειακή φτώχεια ως έννοια, κάτω από τον πυλώνα της «Διάστασης 1», (Άνετες Συνθήκες Διαβίωσης) του εργαλείου μας και ειδικότερα υπό το πρίσμα τριών «Απλών Δεικτών» αυτής της διάστασης, που αφορούν τη «Θέρμανση», το «Ηλεκτρικό Ρεύμα» και το «Κρύο» στο σπίτι. Επομένως, στη πρόσφατη έρευνα απομονώθηκαν τρεις απλοί δείκτες της «Διάστασης 1» του σύνθετου δείκτη παιδικής ευημερίας C.W.-SMILE, και δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μια νέα διάσταση η «Διάσταση Ενέργειας».

Σύμφωνα με την έρευνα του Παρατηρητηρίου για το Σχολικό έτος 2022-2023, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο Ρότερνταμ, και ειδικότερα στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο “21st ISQOLS ANNUAL CONFERENCE: “Towards a People – First Economy: A World to Win”:

200.000 Παιδιά στη χώρα μας αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια και διαβιούν σε σπίτια με κρύο και υγρασία.

100.000 Παιδιά στη χώρα μας στερούνται τη διατροφή σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.

1 στα 7 παιδιά, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντιμετωπίζουν την υψηλότερη παιδική φτώχεια σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέρειες.

1 στα 8 παιδιά, πολύτεκνων οικογενειών, αντιμετωπίζουν υψηλότερη παιδική φτώχεια, σε σύγκριση με παιδιά που προέρχονται από οικογένειες οι οποίες έχουν ένα, δύο ή τρία παιδιά.

1 στα 12 παιδιά, Δημοτικού Σχολείου αντιμετωπίζουν υψηλότερη παιδική φτώχεια, σε σύγκριση με τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου.

1 στα 7 παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών με μητέρα, αντιμετωπίζουν υψηλότερη παιδική φτώχεια, σε σύγκριση με παιδιά που διαμένουν σε μονογονεϊκή οικογένεια με πατέρα ή σε οικογένεια με δυο γονείς.

1 στα 11 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζουν υψηλότερη παιδική φτώχεια, σε σύγκριση με παιδιά ελληνικής εθνικότητας.

Συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι: Μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών στερούνται τις άνετες κι ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης (ηλεκτρικό ρεύμα, επαρκή και ποιοτική θέρμανση, ίντερνετ, κ.α.) στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας -1 στα 9 παιδιά- συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες.

Διατροφή: Μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών στερούνται την επαρκή και ποιοτική διατροφή στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -1 στα 4 παιδιά- συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες.

Ενώ σύμφωνα και με τα Στατιστικά του Οργανισμού για το Α’ Εξάμηνο του 2023, στα τρία Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας που λειτουργεί ο Οργανισμός, υποστηρίχθηκαν 44 παιδιά.

Σύμφωνα με τη Συντονίστρια του Παρατηρητηρίου αναφορικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής φτώχειας: «Επομένως για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί από τη δημόσια πολιτική, σε συγκριμένα group παιδιών και ειδικότερα στα παιδιά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Στερεάς Ελλάδας, στα παιδιά της σχολικής κατηγορίας του Δημοτικού, στα παιδιά μονογονεϊκών νοικοκυριών, στα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών και στα παιδιά πρόσφυγες».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο των διεθνών Συνεργασιών του, είναι μέλος της Ομάδας Task Force του Ευρωπαϊκού Δικτύου “Eurochild” για την προώθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Στα 27 χρόνια συνεχούς δράσης του, ο Οργανισμός στάθηκε, δίπλα σε 168.450 παιδιά που βρέθηκαν ή απειλήθηκαν να βρεθούν σε συνθήκες Φτώχειας παρέχοντας υπηρεσίες πανελλαδικά με κύριο γνώμονα την αξιοπρεπή στήριξή τους.

«Εφοδιαστική Αλυσίδα Ζωής»: Μια ολοκληρωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγαθών και Υπηρεσιών, με βασικούς αποδέκτες τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που απειλούνται να βρεθούν ή ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Τα είδη προσφέρονται από ιδιώτες και επιχειρήσεις και μεταφέρονται με εξειδικευμένα οχήματα του Οργανισμού (φορτηγά ψυγεία, εξειδικευμένα ψυγεία για τη μεταφορά φαρμάκων κ.λπ.) στα Κέντρα Στήριξης και στις Τράπεζες Ειδών του Οργανισμού.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056: Λειτουργεί τη Γραμμή SOS για τα παιδιά 1056 και βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη. Στελεχωμένη από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους είναι διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, παρέχοντας κατευθύνσεις για κάθε θέμα και διασυνδέοντας με άλλες υπηρεσίες.

Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας: Η Δράση «Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας» υλοποιείται με σκοπό τη φροντίδα παιδιών, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Τα παιδιά επιστρέφουν το βράδυ στο οικογενειακό τους περιβάλλον έχοντας λάβει τη φροντίδα του Οργανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κέντρα Στήριξης: Στα 15 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούν πανελλαδικά παρέχεται στήριξη, σε κάθε τομέα, ώστε οι οικογένειες, να σταθούν και πάλι αυτόνομες με αξιοπρέπεια. Πέρα από την εξασφάλιση των αγαθών παρέχεται και επαγγελματική συμβουλευτική.

Ιατρική & Κοινωνική Στήριξη: O Οργανισμός με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, υποστηρίζει ολιστικά την οικογένεια (Κοινωνικά Πολυϊατρεία,

Κινητικά Πολυϊατρεία Προληπτικής Ιατρικής κ.ά.)

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αίας Μανθόπουλος

“Βενιζέλειο Νοσοκομείο”: Παύθηκε η διοίκηση με εντολή Χρυσοχοΐδη

Μενίδι: Συλλήψεις για την επίθεση σε αστυνομικούς