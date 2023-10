Κόσμος

Τατάρ από Αζερμπαϊτζάν στο Αναντολού: Ένα έθνος τρία κράτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανευτυχής ο Τατάρ που βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν και συνάντησε τον Αλίεφ. Τι είπε για το Κυπριακό.

-

Της Άννας Ανδρέου

«’Ένα έθνος τρία κράτη», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ από το Αζερμπαϊτζάν ενώ υποστήριξε ότι το ψευδοκράτος είναι σε θέση να αναλάβει τη δική του ευθύνη και το δικό του ρόλο στη μεταφορά του φυσικού αερίου της Μεσογείου.

Σε δηλώσεις του στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Αναντολού, ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι είναι ευτυχής που βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν.

Για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev είπε ότι πραγματοποιήθηκε με μεγάλη ειλικρίνεια. «Η καρδιά του είναι μαζί μας», ανέφερε.

«Έχουμε την υποχρέωση να είμαστε μαζί και στις καλές και στις κακές μέρες. Και ο κ. Aliyev το έχει επιβεβαιώσει αυτό. Η περαιτέρω ενίσχυση της τουρκικής ενότητας θα είναι προς όφελος όλων μας. Οι μελλοντικές μας γενιές θα επωφεληθούν πολύ από αυτό. Γιατί πλέον δεν γίνεται να είστε μονάχοι στον κόσμο. Όσο για την ‘τδβκ’ δεν μπορεί ποτέ να μείνει μόνη της. Αυτό το ‘τουρκικό κράτος’ στην Ανατολική Μεσόγειο έχει εθνική, πνευματική και στρατηγική αξία. Από το Μπακού μέχρι το Ceyhan, από το δυτικότερο τμήμα της Τουρκίας μέχρι την ‘τδβκ’ στο νότο, όταν ενώσει κανείς αυτή τη γεωγραφική περιοχή προκύπτει μια μεγάλη ενότητα. Η φράση ‘ένα έθνος, τρία κράτη’ είναι σημαντική και πολύτιμη για εμάς», είπε ο Ερσίν Τατάρ.

Ρόλο στη μεταφορά φυσικού αερίου

Για τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών (TDT) ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι πλέον «έχει αναδειχθεί ως μια προοπτικά μεγάλη δύναμη» και ότι «ο τουρκογενής κόσμος με 300 εκατομμύρια πληθυσμό έχει μεγάλες οικονομικές δυνατότητες».

«Θεού θέλοντος θα βρεθεί φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία είναι μια σημαντική γέφυρα για τη μεταφορά ενεργειακών πόρων προς τη Δύση. Βλέποντας τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν στις αγορές αν βρεθεί επιπλέον και στην Ανατολική Μεσόγειο φυσικό αέριο και εξετάσουμε τη μεταφορά μέσω της Κύπρου στο σύνολό της, τότε διαπιστώνουμε τη σημασία όλης αυτής της γεωγραφικής περιοχής. Σε όλες αυτές τις εξισώσεις η ‘τδβκ’ είναι σε θέση να αναλάβει τη δική της ευθύνη και το δικό της ρόλο».

Λύση δύο κρατών

Για το Κυπριακό, ο Ερσίν Τατάρ είπε πως «εάν πρόκειται να υπάρξει μια συμφωνία στην Κύπρο, αυτή θα είναι η λύση των δύο κρατών. Εάν υπάρξει μια ομοσπονδιακή συνεργασία και αυτή η συνεργασία θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν θα είναι βιώσιμο, διότι η Τουρκία θα παραμείνει εκτός. Αυτή τη στιγμή επικρατεί μια ατμόσφαιρα ειρήνης. Και η συνεχιζόμενη αυτή ειρήνη έχει ωφελήσει και τη ‘νότια Κύπρο’. Η ‘νότια Κύπρος’ μπόρεσε να κάνει μεγάλες οικονομικές κινήσεις λόγω της ειρήνης που επικρατεί».

Υποστήριξε ότι «με την υποστήριξη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και των άλλων φιλικών χωρών, η νέα πολιτική θα πρέπει να αποκτήσει ρίζες ως παράγοντας εξισορρόπησης και από εδώ και στο εξής, αν πρόκειται να υπάρξει μια συμφωνία στην Κύπρο, αυτή θα πρέπει να βασίζεται στη λύση δύο κρατών. Εάν πρόκειται να ξεκινήσει μια επίσημη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του ‘Τ/Κ λαού’, σε αντίθεση με το παρελθόν».

Θα συμμετάσχουμε στην Αστάνα

Ο Τ/Κ ηγέτης υποστήριξε ότι «ο ‘Τ/κ λαός’ υπάρχει. Η φετινή σύνοδος κορυφής στην Αστάνα (Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών) είναι σημαντική για εμάς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην συμμετάσχουμε σε αυτή τη συνάντηση. Είναι προφανές ότι έχουν δημιουργηθεί κάποιες ενοχλήσεις με τις προτροπές των Ελλήνων και των Ε/Κ. Παροτρύνουν και λένε να: ‘Μην δημιουργείτε επαφές με την τδβκ’. Αυτοί θα το κάνουν αυτό. Η ‘Ε/κ διοίκηση’, αφήστε την αναγνώριση, εδώ δεν μπορεί να ανεχθεί οποιαδήποτε επαφή μεταξύ μας και άλλων κρατών. Οι παροτρύνσεις τρίτων δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τα φιλικά προς εμάς κράτη. Το μήνυμα μου στα φιλικά κράτη είναι το εξής. Ο ‘Τ/κ λαός’ υπάρχει και θα υπάρχει. Ο ‘Τ/κ λαός’ διεκδικεί τα δικαιώματά του. Εμείς δεν έχουμε βάλει στο μάτι τα δικαιώματα κανενός».

Έτοιμοι για συνεργασία

Όπως είπε «στα πλαίσια της αμοιβαιότητας με τους ‘Ε/Κ γείτονές’ μας, σαν δύο κράτη, είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε κάθε είδους σχέσεις και να συνεργαστούμε. Με την έγκριση και την υποστήριξη της Τουρκίας, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε τόσο στην εξερεύνηση φυσικού αερίου και πετρελαίου όσο και στον επιμερισμό του νερού που θα μεταφέρεται από την Τουρκία καθώς επίσης και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την ενεργειακή γραμμή που θα χαραχθεί διαμέσου της Τουρκίας. Σε περίπτωση που τραβούσαν ένα καλώδιο προς την Anamur, η οποία απέχει μόλις 40 μίλια από την ακτή της Κερύνειας, ή προς μια γειτονική περιοχή, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πολύ πιο εύκολη και οικονομικά αποδοτική ενεργειακή γέφυρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια γραμμή θα μπορούσε να είναι πολύ επωφελής και για την ‘τδβκ’ και για τη ‘νότια Κύπρο’. Θα μπορούσε να λύσει το ενεργειακό ζήτημα του νησιού στο σύνολό του. Η ‘τδβκ’ αποτελεί το κλειδί για την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ‘τδβκ’ είναι το κλειδί για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Ματούλα - Ήταν 7 ημέρες νεκρή στο σπίτι της

ΕΑΔ - Πόθεν έσχες: Δημόσιοι υπάλληλοι “θησαύρισαν”... αδικαιολόγητα!

“Βενιζέλειο Νοσοκομείο”: Παύθηκε η διοίκηση με εντολή Χρυσοχοΐδη