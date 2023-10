Al Jazeera: Το Ισραήλ βομβάρδισε νοσοκομείο στη Γάζα - Αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για λουτρό αίματος σε νοσοκομείο κάνει λόγο το δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας

-

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίστηκε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσαν οι αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Το δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

#BreakingNews #Israel has bombarded The Baptist Hospital (Al Ahli Arab Hospital) in Al Zaitoon neighborhood in central #Gaza. As Per Spokesman for the Ministry of Health in Gaza: More than 500 victims were killed in the zionist regime airstrike on Al-Ahli Baptist Hospital pic.twitter.com/mBxDrweOdz