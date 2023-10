Πολιτική

Ανδρουλάκης: Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με το προοδευτικό κέντρο και με την προοδευτική Αριστερά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλπισμα συστράτευσης από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που εκτιμά ότι «μπορούμε να νικήσουμε τη ΝΔ με συμμαχίες προγραμματικές».

-

Προγραμματικές συμφωνίες στη βάση της κοινωνίας είναι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε πως «είμαι έτοιμος να συνεργαστώ και με το προοδευτικό κέντρο και με την προοδευτική Αριστερά αρκεί να αντιμετωπίσουμε πελατειακές πρακτικές και συντηρητικές αντιλήψεις και την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία σταθερά υπονομεύει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΟΡΕΝ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι «αυτή είναι η στρατηγική μας, προγραμματικές συμφωνίες στη βάση της κοινωνίας και όχι σε επίπεδο κορυφής παζάρια. Συνεργασίες στη βάση της κοινωνίας για να υπάρχει αξιόμαχος αντίπαλος απέναντι στη συντήρηση προφανώς θα κάνω», είπε υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «όποιος προσπαθεί να περιχαρακώσει αυτή την αλλαγή που έγινε στην Αθήνα σε παιχνίδια τυχοδιωκτικά θα αποτύχει παταγωδώς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι «μπορούμε να νικήσουμε τη ΝΔ με συμμαχίες προγραμματικές» και ξεκαθάρισε ότι «στόχος να μας είναι να γίνουμε κυβέρνηση». «Δεν πρόκειται να κάνω επώδυνους συμβιβασμούς για την καρέκλα», είπε σε άλλο σημείο.

Είπε, επίσης, ότι τις επόμενες ημέρες η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος θα καταθέσει αίτημα «με βάση το πόρισμα του ευρωπαίου εισαγγελέα να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για το έγκλημα και την τραγωδία των Τεμπών». «Καλώ τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα να το υπερψηφίσουν», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Αίας Μανθόπουλος

“Βενιζέλειο Νοσοκομείο”: Παύθηκε η διοίκηση με εντολή Χρυσοχοΐδη

Μενίδι: Συλλήψεις για την επίθεση σε αστυνομικούς