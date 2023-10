Οικονομία

Αυγενάκης - Κουρέτας: αναβολή στην συνάντηση για την Θεσσαλία

Για ποιους λόγους ακυρώθηκε η συνάντηση των δύο ανδρών, που έχουν ανταλλάξει δηκτικά σχόλια τις τελευταίες ημέρες.

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για την Τετάρτη (18/10) συνάντηση του νέου περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο νέος περιφερειάρχης Θεσσαλίας επικαλέστηκε οικογενειακό πρόβλημα.

Η ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα:

«Μετά από παράκληση του νεοκλεγέντος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, αναβάλλεται, λόγω οικογενειακού προβλήματος του πρώτου. Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση, για τον χρόνο που θα ορισθεί η συνάντηση».

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Κουρέτας είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Κουρέτα για την εκλογή του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, δε, πως η κυβέρνηση είναι πάντοτε προσηλωμένη στην κοινή προσπάθεια με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και προσβλέπει σε μία δημιουργική συνεργασία για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Ο ίδιος ο κ. Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ερωτηθείς για το αν πρόκειται να συναντηθεί με τον Λευτέρη Αυγενάκη, ανέφερε ότι ίσως να μην χρειάζεται.

«Είχα ακούσει και προεκλογικά τα περί ασυνεννοησίας με την κυβέρνηση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος τεχνοκράτης, μετριοπαθής. Βλέπω ότι πριν συμπληρωθούν δύο μέρες (από την εκλογή μου) εγώ ήμουν εδώ κι ενημερώθηκα. Θεωρώ ότι θα είμαι 100% έτοιμος την 1η Ιανουαρίου [επίσημη ανάληψη καθηκόντων]. Θεωρώ ότι αυτό εκτιμήθηκε και από τον πρωθυπουργό», δήλωσε.

