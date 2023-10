Κοινωνία

Γέρακας: “Αστυνομικοί” άρπαξαν άνδρα μέσα από σπίτι και ζητούσαν λύτρα

Πως οι γνήσιοι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν από τους δράστες. Πως έστησαν το σχέδιο του εκβιασμού, τι ζήτησαν από συγγενή του θύματος.

Στην σύλληψη ενός 36χρονου, μετά από ένταλμα για αρπαγή ενός άνδρας μέσα από το σπίτι του στον Γέρακα και για απόπειρα εκβίασης συγγενικών προσώπων του, προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Στην οικία του 36χρονου κατασχέθηκε πλήθος φυσιγγίων.

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε, "από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού εντοπίστηκε και συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης την 14-10-2023, 36χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για αρπαγή κατά συναυτουργία και απόπειρα εκβίασης.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος μαζί με έτερους συνεργούς, φορώντας κουκούλες, βραδινές ώρες της 13-3-2023 εισήλθαν σε οικία στην περιοχή του Γέρακα όπου προσποιούμενοι τους αστυνομικούς επιβίβασαν διά της βίας 23χρονο ημεδαπό στο όχημά τους και τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία.

Κατά την διάρκεια της παράνομης κατακράτησής του, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με συγγενικό πρόσωπο του 23χρονου ζητώντας χρηματικό ποσό για την απελευθέρωση του.

Βραδινές ώρες της 14-3-2023 το θύμα απελευθερώθηκε στην περιοχή των Κάτω Πατησίων και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής η οποία χειριζόταν την υπόθεση.

Στο πλαίσιο διεξοδικής έρευνας της ανωτέρω υπηρεσίας και κατόπιν ειδικών ανακριτικών πράξεων, ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του 36χρονου στην ανωτέρω υπόθεση.

Μετά από έρευνα στην οικία του, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -40- φυσίγγια πυροβόλου όπλου και -9- φυσίγγια κυνηγετικής καραμπίνας και ως εκ τούτου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

