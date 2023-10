Αθλητικά

Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός: Παράδοση άνευ όρων… με το καλημέρα

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν απογοητευτική εμφάνιση και δεν απείλησαν σε κανένα σημείο την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο δίχως ταυτότητα Παναθηναϊκός που παρατάχθηκε στο «Ulker Sports And Event Hall», δεν θα μπορούσε να είχε άλλη τύχη από τη... συντριβή, απέναντι στη Φενερμπαχτσέ του Δημήτρη Ιτούδη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «έπεσε» με το βαρύ 83-69 στην Πόλη, για τη 3η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 1-2. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα πήρε τη δεύτερη νίκη της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» χάθηκαν στη... μετάφραση από το πρώτο δεκάλεπτο (27-9) και με εξαίρεση ένα ξέσπασμα του Κάιλ Γκάι στη δεύτερη περίοδο, όταν σημείωσε 13 πόντους (3/5 τρίποντα) σε αυτό το διάστημα, μάταια έψαχναν στο δεύτερο ημίχρονο το ανταγωνιστικό πρόσωπο τους... Πλέον το «τριφύλλι» θα ψάξει την... ανασύνταξη του την προσεχή Παρασκευή στο ΟΑΚΑ, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος απέναντι στην πρώην ομάδα του μέτρησε 15 πόντους με 3/4 τρίποντα, ενώ από κοντά ήταν και ο Νικ Καλάθης που «πλήγωσε» το «τριφύλλι» με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από τον Παναθηναϊκό, ο Κάιλ Γκάι, αλλά έμεινε στους 13 πόντους του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους δεν ήταν αρκετός, όπως και ο Λούκας Βιλντόζα με 10 (αλλά με 4/12 εντός πεδιάς). Στο απόλυτο... μηδέν στην επίθεση ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ενώ ο Κώστας Σλούκας έμεινε στο παρκέ για 22 λεπτά με απολογισμό 4 πόντους και ισάριθμα λάθη!

Τα δεκάλεπτα: 27-9, 43-28, 67-45, 83-69

Λάθη (6), αστοχία (4/10 δίποντα, 0/3 τρίποντα), έλλειψη δημιουργίας (0 ασίστ) και αδυναμία εκτέλεσης του πλάνου σε άμυνα και επίθεση, έβαλαν τον Παναθηναϊκό με το... καλησπέρα σε μειονεκτική θέση, περιορίζοντας τον σε... θεατή στην παράσταση που έστησε η Φενερμπαχτσέ. Μάλιστα, η τουρκική ομάδα... παρέσυρε τους «πράσινους» στο ρυθμό της, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +18 (27-9)!

Με τον Κάιλ Γκάι, όμως, να βρίσκει ρυθμό στην περιφέρεια, σημειώνοντας 13 πόντους στη δεύτερη περίοδο με 3/5 τρίποντα, το «τριφύλλι» έδειξε σημάδια ανάκαμψης και έχοντας περιορίσει τα λάθη (1 μόλις σε αυτό το διάστημα), απάντησε με επιμέρους σκορ 9-17 και στο 17΄ μείωσε στους 10 πόντους (36-26). Ωστόσο, η κακή περιφερειακή άμυνά του και η κυριαρχία της Φενέρ στα επιθετικά ριμπάουντ, δεν του επέτρεψαν να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό, βλέποντας τους γηπεδούχους να παίρνουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +15 (43-28 στο 20΄).

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο παρκέ για την τρίτη περίοδο χωρίς αρχή, μέση και τέλος, κυρίως στην άμυνα και το «πλήρωσε», τη στιγμή που οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη έκαναν «πάρτι» ,εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 28΄ στο μη αναστρέψιμο +23 (63-40), μετά από τρίποντο του Καλάθη. Δίχως να χάσει διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, η Φενέρ συνέχισε το «σφυροκόπημα» στον Παναθηναϊκό, χαρίζοντας στην υπέρ της διαφορά τη μέγιστη τιμή στο 31΄ (+24, 69-45) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Πατέρνικο, Τσίτσι

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλι 14, Γουίλμπεκιν 7 (2), Παπαγιάννης (3), Ντέιβις 7 (1), Μπιμπέροβιτς 6 (2), Πιέρ 4, Γκούντουριτς 12 (2), Καλάθης 12 (2), Μαντάρ 6, Σεστίνα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 2, Βιλντόσα 10 (2), Γκάι 13 (3), Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας 4, Γκραντ 6, Λεσόρ 19, Αντετοκούνμπο 4, Γκριγκόνις 5, Ερνανγκόμεθ, Μαντζούκας 6 (2).

