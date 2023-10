Πολιτισμός

Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

Σήμερα 18 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Λουκά το Ευαγγελιστή και τον Άγιο Μαρίνο τον γέροντα.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα που τιμάται σήμερα.

Η ανατολή του ήλιου είναι στις 07:36 και η δύση του ήλιου στις 18:44. Η Σελήνη είναι 3.5 ημερών.

Ειδικότερα η Εκκλησία τιμά:

Αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά. Των αγίων 40 Μαρτύρων, των παίδων και Μαρίνου του γέροντος. Νεομαρτύρων Γαβριήλ και Κερμιδώλη, των εν Αιγύπτω (1522). Οσίων Ιουλιανού του εν Ευφράτη. Θεοδώρου και Συμεώνος των Θεσσαλονικέων, κτιτόρων της ιεράς μονής του «Μεγάλου Σπηλαίου», εν Καλαβρύτοις και Ευφροσύνης της ποιμενίδος.

