Πειραιάς: Περιπέτεια για κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβαίνοντες

Ρυμουλκό έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβαίνοντες.

(εικόνα αρχείο)

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε με ασφάλεια και με τη βοήθεια ρυμουλκού και πλοηγού, το κρουαζιερόπλοιο Silver Spirit σημαίας Μπαχάμες, το οποίο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα στους χειρισμούς πρόσδεσης στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νοτιανατολικά της Αίγινας.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Ναυπλίου με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Στο κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν 581 επιβάτες και 404 άτομα πλήρωμα.

