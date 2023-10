Κοινωνία

Θεολόγος: Ληστές μπήκαν “συστημένοι” σε σπίτι ηλικιωμένου (βίντεο)

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή ηλικιωμένου για την εισβολή ληστών στο σπίτι του.

Θύμα ληστείας έπεσε ένας ηλικιωμένος στο σπίτι του, στον Θεολόγο, όταν πέντε ένοπλοι εισέβαλλαν, την ώρα που ήταν με τους φίλους του.

Ο κύριος Γιώργος περιέγραψε το σκηνικό, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λέγοντας πως, οι δράστες μπήκαν στο σπίτι του «κατεβάζοντας» την πόρτα.

«Εκείνη την ώρα, ήταν ο φίλος μου στην κουζίνα και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Πήρε ένα μαχαίρι, αλλά του έβαλαν δυο μαχαίρια στο λαιμό. Είχαν περίστροφα και μαχαίρια».

Στη συνέχεια οι δράστες πήγαν στον ίδιο, τον έβαλαν να καθίσει και τον ρώτησαν «πού είναι τα λεφτά».

«Φορούσαν μάσκες και μαύρα ρούχα. Ήταν επιθετικοί, σκληροί και δεν δέχονταν και καμία δικαιολογία», είπε ο κ.Γιώργος.

Απευθυνόμενοι στον κ.Γιώργο με το όνομα του, του είπαν πως γνωρίζουν πως έχει πολλά λεφτά.

«Έσκυψε ένας στο αυτί και μου είπε: ‘δεν θα ερχόμασταν ,αν δεν ξέραμε πως δεν έχεις λεφτά’.

Του είπα: στο συρτάρι είναι, να πάω να στα φέρω

Μου είπαν: Κάτσε, θα τα βρω μόνος μου».

Αφού πήραν 10.000 ευρώ και τρεις χρυσές λίρες, επέστρεψαν στον ηλικιωμένο, ρωτώντας τον «πού έχει τα πολλά λεφτά».

«Αυτά ήταν, τώρα περιμένω τη σύνταξή μου», είπε εκείνος και οι πέντε ληστές, «ξήλωσαν το σπίτι» προτού φύγουν.

