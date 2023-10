Οικονομία

Hellenic Train: Κατάργηση δρομολογίων λόγω κατολισθήσεων

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία.

Τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα καταργούνται μέχρι νεοτέρας, κατόπιν εντολής Διαχειριστή Υποδομής, λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

